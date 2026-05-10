Orbelín Pineda llega al Mundial con México como campeón con el AEK Athenas en la Superliga de Grecia

Uno de los jugadores que ha recibido llamados en las convocatorias de Javier Aguirre es precisamente Orbelín Pineda. El jugador del AEK de Athenas no se perdería este Mundial 2026, ya que aunque por ahora sólo han sido llamados los de la Liga MX, es quizá de los más seguros para asistir a esta justa deportiva con la Selección Mexicana.

Publicidad

Orbelín Pineda campeón con el AEK de Athenas

Tomando en cuenta esto, el día de hoy el jugador nacional levantó el título de la Superliga de Grecia, luego de que la escuadra venciera 2-1 al Panathinaikos. Aún le quedan un par de juegos más al equipo, pero ya aseguró este campeonato logrando el tercero en su carrera estando en esta liga y en el mejor momento previo al Mundial.

El mediocampista mexicano disputó los 90 minutos de este partido que permitió que se quedaran con el título. En su palmarés con esta plantilla, después de un paso amargo en el Celta de Vigo, Orbelín ya suma un par de Superligas de Grecia y una Copa desde el 2023 cuando arribó a este equipo, por lo que estos últimos tres años han sido buenos para él.

Las condiciones con las cuales podría llegar al Mundial serían óptimas, ya que es de los pocos jugadores que están en el extranjero que están de manera regular con su equipo y sobre todo que se le han dado los resultados de forma colectiva, por lo que no se ve un panorama complicado para que el “Vasco” decida llevarlo a la Copa del Mundo.

Publicidad

Sus últimos partidos antes de ir a Selección

Los últimos dos partidos que le faltan por disputar son ante el PAOK el próximo miércoles 13 de mayo y el último contra uno de sus rivales fuertes, el Olympiacos el domingo 17, de esta manera, al término de esto, a más tardar en tres semanas podría estar concentrado en la Selección Mexicana si el estratega así lo decidiera en esta ocasión.

En síntesis