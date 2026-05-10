¿Por qué Santiago Giménez mostró el nombre Zolotarchuk en su camiseta en Milan vs. Atalanta?

El atacante mexicano tendrá otro nombre en su playera durante el juego entre los Rossoneros y la Dea por la Primera División de Italia.

Bajo el marco de la Jornada 35 de la Serie A 2025-26, Milan y Atalanta se enfrentan este domingo 10 de mayo desde las 12:45 horas (Ciudad de México) en el Estadio San Siro de la ciudad de Milán. Ambos conjuntos van por la victoria para asegurar su clasificación a copas internacionales el próximo curso.

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Pese al partido, aficionados propios y ajenos de la institución rojinegra se vieron sorprendidos en redes sociales por una publicación puntual. Y es que al momento de presentar las playeras que usarán los futbolistas en el partido, que será la tercera equipación amarilla, un detalle llamó la atención.

Y es que, más allá de tener los usuales dorsales de cada jugador, los apellidos que aparecen en sus espaldas no son los apellidos propios. Casualmente los Rossoneros mostraron la del mexicano Santiago Giménez, que en lugar de tener su apellido, dice “Zolotarchuk “.

On Mother's Day, we are once again supporting our first supporters, as our players take to the field with their mums' maiden names on their shirts 🫂 pic.twitter.com/YqqocRrYPn — AC Milan (@acmilan) May 10, 2026

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Lejos de ser una confusión, el gigante italiano lo explicó en el mismo posteo y se refiere a la celebración del Día de la Madre en Italia, que también coincide con la fecha en México. En el caso de Bebote, usará el apellido de su madre en este pequeño homenaje, María Bernarda Zolotarchuk.

Así lo expresaron en un posteo en su cuenta oficial de ‘X’, ex Twitter: “En el Día de la Madre, una vez más apoyamos a nuestras primeras seguidoras, mientras que nuestros jugadores saltan al campo con los apellidos de soltera de sus mamás en sus camisetas“.

Tabla de posiciones de la Serie A 2025-26

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En síntesis