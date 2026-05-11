Raúl Jiménez reconoce a Mohamed como el puente para llegar a Europa

El exjugador del América, reveló que fue el "Turco" quien hizo que llegara al Atlético de Madrid.

En el Club América uno de los jugadores que más quiere la afición es Raúl Jiménez, incluso, tras no ser renovado con el Fulham hasta ahora, se ha planteado la oportunidad de que regrese al Nido, aunque aún tiene oportunidades en Europa. En contraste, uno de los no queridos en Coapa es Antonio Mohamed, puesto que salió mal de la institución y cuando los enfrenta las cosas no salen bien.

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Mohamed llevó a Raúl Jiménez a Europa

Pero en una entrevista que sostuvo el Lobo de Tepeji con Claro Sports, dio a conocer que principalmente el “Turco” Mohamed habría sido ese elemento que lo puso en la mira de Europa, por lo que fue muy importante para que la carrera de Jiménez pudiera despegar desde su llegada al conjunto del Atlético de Madrid en España.

El mexicano reveló que en el partido que jugaron ante los Colchoneros ya lo venían siguiendo: “Jugamos un partido ante ellos, quedamos cero a cero y en penales ganamos, ahí fue que me vieron”, mencionó Raúl. Apuntó que Mohamed era amigo del “Cholo” Simeone y que ahí comenzaron a hablar de sus cualidades en el campo.

“Buen físico, buena fortaleza, tiene buenas diagonales, la verdad es que se movió muy bien, es interesante y ojalá le responda primero a mi amigo Mohamed”, mencionó en aquel 30 de julio del 2014 Diego Simeone. De ahí metió tres goles y el Cholo le llamó al Turco y ahí fue que le pidió que se lo llevara al conjunto español.

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¡UN MOMENTO QUE CAMBIÓ TODO! 🇲🇽



Raúl Jiménez y el 'Turco' Mohamed recordaron cómo fue la salida del delantero mexicano rumbo al Atlético de Madrid, uno de los pasos más importantes en su carrera. 👀



Capítulo 1: Raúl Jiménez, El Pendiente Más Grande🇲🇽 pic.twitter.com/iCEwNSeoPO — Claro Sports (@ClaroSports) May 12, 2026

Aún con eso, Mohamed sentía que Raúl estaba poco concentrado en el equipo porque no se resolvía su situación con la escuadra del Atleti, pero fue ese el paso importante que se dio para que pudiera dar ese salto de la Liga MX al Viejo Continente y después de todos estos años se siga manteniendo en el más alto nivel.

En síntesis

Raúl Jiménez reveló que Antonio Mohamed impulsó su fichaje con el Atlético de Madrid.

reveló que impulsó su fichaje con el Atlético de Madrid. El técnico Diego Simeone elogió las cualidades físicas de Jiménez el 30 de julio de 2014 .

elogió las cualidades físicas de Jiménez el . Jiménez actualmente no ha renovado contrato con el Fulham tras jugar en Europa.