Un nuevo parón de selecciones asoma en el horizonte y los entrenadores de los combinados nacionales termina de delinear la lista de jugadores que afrontaron los partidos de la Fecha FIFA de octubre. En México, Javier Aguirre no queda exento a esta cuestión.

Sin embargo, en esta oportunidad, el Vasco tendrá una ardua tarea en la Selección Mexicana ya que tendrá varias bajar en el grupo por lesión. Algunos de ellos se desempeñan en el futbol de Europa y otros en México. Lo cierto es que deberá encontrar variantes a la altura para sumar.

La baja más sensible es la del delantero Raúl Jiménez, del Fulham de Inglaterra, que sufrió una lesión en su más reciente partido de la Premier League. Otra es la del capitán Edson Álvarez, hoy en Fenerbahce de Turquía. El jugador sigue con trabajos de readaptación física tras su lesión con el Tri ante Japón hace casi un mes.

Por otro lado, otro que no estará es Rodrigo Huescas del Copenhague de Dinamarca ya que este mismo miércoles sufrió la rotura de ligamentos cruzados de la rodilla derecha. En tanto, el delantero Henry Martin de América, también se encuentra lesionado.

Por último y no menos importante, Roberto Alvarado de Chivas continúa en rehabilitación tras un esguince de tobillo sufrido ante las Águilas en el Clásico Nacional. Y además hay una duda: Ángel Sepúlveda de Cruz Azul. Si bien presenta una molestia menor, acorde a Claro Sports podría utilizar el parón de selecciones para realizar trabajos físicos específicos.

¿Cuándo y contra quién juega la Selección Mexicana en la Fecha FIFA de octubre?

El Tri tendrá acción contra combinados sudamericanos en la Fecha FIFA que iniciará apenas en unos días. El sábado 11 de octubre desde las 19:00 horas (Ciudad de México) jugará ante Colombia en el AT&T Stadium de la ciudad de Arlington, estado de Texas. En tanto, el martes 14 de octubre desde las 20:30 horas enfrentará a Ecuador en el Estadio Akron de la ciudad de Guadalajara.

