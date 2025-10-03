Luego de conocerse la dura lesión del defensor mexicano Rodrigo Huescas, el mundo del futbol de México se expresó por lo que deberá afrontar. Tal fue la gravedad de la misma en el partido de la UEFA Champions League 2025-26 con Copenhague que hasta peligra su participación en el Mundial 2026.

Así detalló el periodista César Luis Merlo en ‘X’ lo que sucedió: “Rodrigo Huesca tendrá que ser operado ya que sufrió una rotura de ligamentos cruzados en su rodilla derecha, según informó el Copenhague en base a la resonancia magnética. Salvo una recuperación milagrosa, se pierde el Mundial con México“.

Esto supone un duro golpe para el futbolista de apenas 22 años, ya que este tipo de lesiones, la peor para un futbolista, demanda alrededor de 8 meses para volver a jugar. Si su recuperación es buena, en mayo podría estar volviendo a jugar, apenas un mes antes del inicio del torneo en Estados Unidos, México y Canadá.

Tras conocerse de manera pública la noticia, Santiago Giménez, jugador del Milan de Italia y compañero de Huescas en el Tri, le envió un sentido mensaje de apoyo a través de las stories de Instagram: “Mucho ánimo hermanito, regresarás más fuerte y vendrán cosas mejores!! Que Dios te bendiga“.

Además de volver muy cerca del Mundial, también es muy importante ver cómo regresará el jugador. No solo por alguna otra dolencia, sino también por su nivel de juego. Si no se aprecia una evolución o un nivel similar al que mostraba hasta entonces, será difícil verlo con el combinado nacional en el evento internacional.

¿Cómo fue la lesión de Rodrigo Huescas en Copenahgue?

El futbolista sufrió la lesión al intentar superar a su rival en el campo de juego. En la acción, el pie del mexicano se atoró con el pasto e hizo una especie de ‘palanca’. Durante la atención médica y su salida del campo, Huescas se llevó las manos a la cara y mostró un rostro de preocupación ante dicha situación.

