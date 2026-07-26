Brian Rodríguez encendió las alarmas este fin de semana, cuando salió a la luz que el delantero sufrió una lesión en el entrenamiento posterior al último partido del Club América. Ahora bien, más allá de la preocupación que se generó alrededor de la noticia que trascendió desde Coapa, no será un escenario para tomarse la cabeza.

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Lo más desafortunado de toda la situación es que venía siendo preservado post-Mundial para evitar cualquier percance y no participó de los dos primeros juegos del Apertura 2026. El mismo viernes no había estado ni convocado ante el Atlante, y no pasó de la noche a la mañana que al día siguiente protagonizó este episodio en la sesión.

No obstante, este domingo, David Medrano, reconocido periodista de TV Azteca, trajo tranquilidad a la afición azulcrema respecto al inquietante estado físico de Brian Rodríguez. “Los médicos le hicieron la valoración y no es grave”, confirmó el corresponsal de la señal televisiva en su último informe de la Liga MX en su canal de YouTube.

Brian Rodríguez tardará un par de semanas [Foto: Getty]

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En su más reciente noticiario, el reportero explicó cómo se dio la acción que acabó en la lesión del delantero del Club América durante el entrenamiento del equipo de Guillermo Almada. “En la práctica del pasado sábado, Brian tapó un disparo con la punta y la pierna le chicoteó, solamente un ligero movimiento de rodilla”, narró.

De este modo, aunque todavía no salió a la luz el parte médico oficial de la institución, la lesión se trataría de un esguince leve y no de un problema mayor como podía especularse. Más pronto que tarde volveremos a ver al atacante charrúa dentro del campo, intentando ayudar al equipo a recuperarse de esta crisis futbolística.

Bajo estas circunstancias, David Medrano apuntó que el regreso del futbolista estaría especulado para el debut en Leagues Cup, que se celebrará dentro de dos semanas. Más allá del optimismo, Brian Rodríguez sí no estaría el próximo domingo, cuando el Club América enfrente al Santos Laguna por la jornada 3 del Apertura 2026.