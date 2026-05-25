Milan no pudo clasificar a la próxima Champions League y este fracaso trajo consecuencias en la dirección deportiva.

Milan perdió este domingo por 2-1 con Cagliari y no pudo clasificar a la próxima edición de la UEFA Champions League. Este resultado fue un golpe duro para la afición y para la institución en la que está Santiago Giménez, la cual rápidamente empezó a tomar decisiones luego del fracaso.

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Gerry Cardinale, la principal cara del fondo de inversión que adquirió al Milan en 2022, despidió a Massimiliano Allegri, el entrenador, y a los otros tres miembros que componían la dirección deportiva del club: Giorgio Furlani (CEO), Igli Tare (director deportivo) y Geoffrey Moncada (secretario técnico).

Es decir, los hombres más importantes del futbol del Milan fueron cesados tras no poder clasificar a la Champions League. De acuerdo a los reportes en Italia, la persona que decidirá al nuevo técnico y director deportivo es Zlatan Ibrahimovic, quien regresó al equipo a fines de 2023.

Massimiliano Allegri no es más el entrenador de Milan (Getty Images)

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Santiago Giménez parecía que no iba a seguir en el Milan luego del Mundial. Sin embargo, todos estos cambios podrían hacer que el delantero mexicano se mantenga en el rossonero, o que al menos tenga oportunidades de mostrarse al nuevo entrenador.

Posibles nuevos entrenadores de Santiago Giménez

Según lo informado por el periodista Matteo Moretto, Andoni Iraola y Xavi Hernández son algunos de los nombres que le interesarían al Milan para reemplazar a Massimiliano Allegri. Adriano Galliani, un hombre histórico como directivo en la época de Silvio Berlusconi, también podría regresar al club.

Por esta razón, la estructura del Milan cambiará considerablemente y habrá que esperar para conocer el futuro del ‘Bebote’. Mientras tanto, Santiago Giménez ya se enfoca en lo que será el Mundial 2026. El delantero del Tri no llega al torneo en su mejor momento en cuanto a la confianza y el ritmo después de solo convertir un gol en la temporada en 18 partidos.

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En síntesis