¿Qué dijo Germán Berterame tras su fuerte lesión frente al Inter Miami?

Este sábado el Montreal se midió ante el Inter Miami, donde Germán Berterame encendió las alarmas luego de haber salido en ambulancia, después de un duro golpe en la cabeza y una mala caída. Ante ello, este domingo el equipo de la MLS ya reveló el parte médico del futbolista y el propio Berte dejó un mensaje en sus redes sociales.

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El agradecimiento de Germán Berterame

El mexicano tuvo lesiones por la caída y estará en un proceso médico por el momento, la noche la tuvo que pasar en el hospital para estar en vigilancia, pero no hubo problema con el golpe en la cabeza. Es por ello que Berterame no dejó pasar la oportunidad para reaparecer en su cuenta de Instagram para compartir unas palabras.

“Quería pasar por acá porque sé que muchos se preocuparon por mí después de lo que pasó ayer. Antes que nada, quiero darle gracias a Dios porque hoy puedo decir que estoy bien. Ahora toca recuperarme con tranquilidad, tener paciencia y prepararme para volver de la mejor manera.” Germán Berterame en Instagram

Pero también agradeció a todos los que estuvieron, desde luego que entre ellos su equipo. Ya que la anotación del triunfo que tuvo Luis Suárez sirvió para que el uruguayo mostrara la camiseta de su compañero como una muestra de apoyo en pleno encuentro, por lo que terminó su mensaje con ese agradecimiento a cada uno de ellos.

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“También quiero agradecerles de corazón por cada mensaje, cada llamada y cada oración. El cariño que recibí fue enorme, y tanto mi familia como yo nos sentimos muy acompañados. Me llevo el cariño de todos ustedes y, sobre todo, la certeza de que Dios estuvo conmigo en todo momento. Gracias por estar, por sus oraciones y por tanto apoyo. Que Dios los bendiga siempre.” Germán Berterame

En síntesis