Conmoción en la MLB por el mensaje de Ohtani a Yankees y todos los rivales tras el título de Dodgers

Tras consagrarse campeón con Los Angeles Dodgers, Shohei Ohtani envió un mensaje directo a Yankees y al resto de la MLB sobre su dominio.

Por Julio Montenegro

Shohei Ohtani les hizo una advertencia a los Yankees.
© Archivo particular y Getty ImagesShohei Ohtani les hizo una advertencia a los Yankees.

Luego del sufrimiento, llegó la celebración… Los Angeles Dodgers tuvieron el desfile para celebrar el título de la Serie Mundial 2025, y lejos de conformarse por lograr el hito de ganar dos veces consecutivas ‘El Clásico de Otoño’, hace 29 años no pasaba en la MLB, apareció el espíritu competitivo único de Shohei Ohtani con un mensaje a New York Yankees y todos los rivales.

¡Conmoción en la MLB! Si se trata de valorar el aporte ofensivo de Ohtani en la serie contra Toronto Blue Jays no hay nada que reprocharle. Si no le daban el boleto intencional, el pelotero japonés siempre hacía daño con un promedio de .333, tres jonrones y cinco carreras impulsadas.

El asterisco en el rendimiento de Shohei Ohtani en la Serie Mundial 2025 fueron las dos salidas que tuvo como abridor. Con marca de ninguna victoria y una derrota, terminó con una efectividad de 7.56 al permitir siete carreras limpias. ¿Hora de lamentarse a pesar de ganar del título de Los Angeles Dodgers? ¡No! Todo lo contrario.

El mensaje de Ohtani a todos los rivales de la MLB tras el título de Los Angeles Dodgers

Shohei Ohtani lleva dos títulos en la Serie Mundial. (Foto: Getty Images)

Durante el desfile de celebración de Los Angeles Dodgers, Ohtani empezó a enviarle un mensaje a New York Yankees y todos los rivales diciendo que “ya estoy pensando en la tercera vez que lo haremos”. Luego, la estrella japonesa redobló la apuesta, habló en inglés en público y sentenció: “Estoy listo para conseguir otro anillo el año que viene”.

No fue Ohtani: El jugador de Dodgers que hizo reaccionar a LeBron con una jugada de 13.1 millones de vistas

ver también

No fue Shohei Ohtani: este fue el MVP de la Serie Mundial 2025 Dodgers vs. Toronto Blue Jays

Con dos aperturas y un relevo sin completar al menos 24 horas de descanso, el lanzador Yoshinobu Yamamoto fue elegido como el MVP (jugador más valioso) de la Serie Mundial de la MLB 2025 por, entre otros motivos, tres victorias, una ERA de 1.02, tan solo dos carreras permitidas y 15 ponches. Era imposible que Shohei Ohtani le quitara el premio.

En resumen

  • Shohei Ohtani afirmó estar listo para conseguir otro anillo el año próximo.
  • La estrella japonesa Ohtani dijo que piensa en la tercera vez que ganarán la Serie Mundial.
  • Ohtani envió el mensaje a New York Yankees y rivales durante el desfile de Dodgers.
julio montenegro
Julio Montenegro
