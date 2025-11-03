Es tendencia:
Mientras Shohei Ohtani gana 2 millones en Dodgers, esto cobra LeBron James en Los Angeles Lakers

La diferencia salarial entre las figuras de Los Ángeles sorprende al mundo: mientras Ohtani impone récords, LeBron mantiene dominio financiero.

Por Julio Montenegro

Shohei Ohtani y LeBron James tienen salarios muy diferentes.
Shohei Ohtani y LeBron James tienen salarios muy diferentes.

En el mundo del deporte, Shohei Ohtani volvió a demostrar que es un fuera de serie. El pelotero japonés ganó con Los Angeles Dodgers la segunda Serie Mundial consecutiva en la MLB, así que no hubo un mejor momento para comparar su salario con el de LeBron James.

Ohtani no solo se convirtió en el primer jugador de la historia de la MLB que tiene tres juegos de múltiples jonrones en una misma postemporada, en la victoria 4-3 de los Dodgers contra Toronto Blue Jays en la Serie Mundial terminó con tres jonrones y cinco carreras impulsadas para un promedio de .333. ¡Máquina!

Como si lo que hace en los diamantes de béisbol no fuera suficiente, la mentalidad ganadora de Shoehi Ohtani lo hizo diferir $680 millones de dólares de su contrato en cuotas de $68 millones de dólares de 2034 a 2043 para que Los Angeles Dodgers pudieran reforzarse. Todo esto a costa de tener un salario muy inferior al que gana LeBron James en los Lakers y la NBA.

Comparación de salarios entre Shohei Ohtani y LeBron James

Shohei Othani y LeBron James tienen salarios muy diferentes. (Foto: Getty Images)

Shohei Othani y LeBron James tienen salarios muy diferentes. (Foto: Getty Images)

Ohtani quedó con un salario de $2 millones de dólares hasta el 2033 en Los Angeles Dodgers. Esto quiere decir que LeBron James gana US$50.6 millones más de lo que cobra el pelotero japonés, ya que su salario es de $52.6 millones de dólares en Los Angeles Lakers durante la temporada NBA 2025-26.

No fue Ohtani: El jugador de Dodgers que hizo reaccionar a LeBron con una jugada de 13.1 millones de vistas

No fue Ohtani: El jugador de Dodgers que hizo reaccionar a LeBron con una jugada de 13.1 millones de vistas

Las épicas reacciones de LeBron al título de Los Angeles Dodgers en la Serie Mundial 2025

No solo fue a presenciar el Juego 5, LeBron James se dio cuenta del gran séptimo juego que definió la Serie Mundial 2025 Toronto Blue Jays vs. Dodgers y no dudó en reaccionar con dos épicos mensajes: Las dos mejores palabras del deporte. ¡¡¡¡Séptimo partido!!!! ¡¡¡Guau, qué partidazo!!!” y “felicitaciones, Dodgers”.

Las reacciones de LeBron al título de Dodgers en la Serie Mundial. (Foto: X / @kingjames)

Las reacciones de LeBron al título de Dodgers en la Serie Mundial. (Foto: X / @kingjames)

Datos clave

  • Shohei Ohtani tiene un salario de $2 millones hasta 2033 en Los Angeles Dodgers.
  • LeBron James gana US$50.6 millones más que Ohtani en la temporada NBA 2025-26.
  • El salario de LeBron James es de $52.6 millones de dólares en Los Angeles Lakers (2025-26).
  • Shohei Ohtani difirió $680 millones de su contrato para reforzar a Los Angeles Dodgers.
julio montenegro
Julio Montenegro
