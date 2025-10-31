Es tendencia:
Se reveló la cantidad de dinero que recibe el campeón de la NBA Cup 2025

Repasa los datos económicos de una competencia innovadora que busca añadir competitividad a la liga.

Por Lucas Lescano

La NBA Cup comenzará con la intención de motivar a los jugadores a conseguir un nuevo trofeo.
La NBA Cup comenzará con la intención de motivar a los jugadores a conseguir un nuevo trofeo.

Este viernes 31 de octubre es el día elegido para que comience una nueva edición de la NBA Cup, este torneo corto que se disputa en medio de la Temporada Regular con el objetivo de añadirle un poco de picante a la competencia y que además, premia al equipo ganador con un suculento premio. Nadie se quiere perder de la fortuna, por lo que la intensidad sobre la duela está asegurada.

NBA Cup 2025: qué es, formato, grupos y fechas

Esta competencia cumplirá con su tercera temporada desde su implementación en la campaña 2023-24. En ese sentido, cada año toma más forma y los aficionados van comprendiendo todavía más el formato, lo que genera mayor repercusión y expectativa sobre lo que puede llegar a ocurrir.

La liga tomó nota de esto y decidió motivar a los jugadores con una suma contundente de dinero capaz de permitirle a los protagonistas llevarse una fortuna a casa si consiguen el título. Aunque para las estrellas más grandes que reciben millones de dólares por temporada puede ser algo que no modifique demasiado su cuenta bancaria, para otros se trata de una suma que pocas veces llegarían a ver en su carrera.

El premio para el campeón de la NBA Cup

De esta manera, hay que decir que cada jugador ganador de la NBA Cup se asegura 500.000 dólares. Como se dijo, si se revisa que hay contratos que superan los 30 millones de dólares al año, cuesta difícil creer que sea una cifra motivadora para los más consagrados, pero los rookies o protagonistas de segunda línea, es un monto que seduce por sí solo.

La competencia será ferviente, porque los resultados de los encuentros cuentan de manera oficial para el récord de los partidos de la Temporada Regular, por lo que ninguna franquicia querrá regalar nada pensando en no complicarse desde el inicio con la posible clasificación a las instancias de postemporada.

En síntesis

  • La NBA Cup comienza este viernes 31 de octubre, añadiendo competencia a la Temporada Regular.
  • El torneo es una implementación relativamente nueva y cumple con su tercera temporada desde la 2023-24.
  • Cada jugador del equipo ganador de la NBA Cup se asegura un premio de 500.000 dólares.
