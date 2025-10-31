Este viernes 31 de octubre es el día elegido para que comience una nueva edición de la NBA Cup, este torneo corto que se disputa en medio de la Temporada Regular con el objetivo de añadirle un poco de picante a la competencia y que además, premia al equipo ganador con un suculento premio. Nadie se quiere perder de la fortuna, por lo que la intensidad sobre la duela está asegurada.

Esta competencia cumplirá con su tercera temporada desde su implementación en la campaña 2023-24. En ese sentido, cada año toma más forma y los aficionados van comprendiendo todavía más el formato, lo que genera mayor repercusión y expectativa sobre lo que puede llegar a ocurrir.

La liga tomó nota de esto y decidió motivar a los jugadores con una suma contundente de dinero capaz de permitirle a los protagonistas llevarse una fortuna a casa si consiguen el título. Aunque para las estrellas más grandes que reciben millones de dólares por temporada puede ser algo que no modifique demasiado su cuenta bancaria, para otros se trata de una suma que pocas veces llegarían a ver en su carrera.

La NBA busca un nuevo campeón de la Copa que implementó hace tres temporadas. (GETTY IMAGES)

El premio para el campeón de la NBA Cup

De esta manera, hay que decir que cada jugador ganador de la NBA Cup se asegura 500.000 dólares. Como se dijo, si se revisa que hay contratos que superan los 30 millones de dólares al año, cuesta difícil creer que sea una cifra motivadora para los más consagrados, pero los rookies o protagonistas de segunda línea, es un monto que seduce por sí solo.

La competencia será ferviente, porque los resultados de los encuentros cuentan de manera oficial para el récord de los partidos de la Temporada Regular, por lo que ninguna franquicia querrá regalar nada pensando en no complicarse desde el inicio con la posible clasificación a las instancias de postemporada.

