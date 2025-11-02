No fue Ohtani: El jugador de Dodgers que hizo reaccionar a LeBron con una jugada de 13.1 millones de vistas

Si no fue el juego más emocionante de la historia de la Serie Mundial, pega en el palo. Los Angeles Dodgers se coronaron campeones del ‘Clásico de Otoño’ de la MLB 2025 tras vencer a Toronto Blue Jays y hubo una jugada tan espectacular de más de 13.1 mil vistas que hizo reaccionar a LeBron James.

¡No la hizo Shohei Ohtani! LeBron ya había dado pistas de su favorito en la Serie Mundial 2025 al acudir al Juego 5 con una camiseta de los Dodgers. En esa ocasión, la estrella de Los Angeles Lakers no trajo buena suerte, pero eso no impidió que se dejara deslumbrar.

Toronto Blue Jays estuvo a dos outs de ganar la Serie Mundial, pero un jonrón de Miguel Rojas envió el juego a entradas extras. Ahí apareció otro cuadrangular de Will Smith y la jugada que hizo reaccionar a LeBron James para sentenciar el segundo título consecutivo de Los Angeles Dodgers.

No fue Ohtani: El jugador de Dodgers que hizo reaccionar a LeBron James

La jugada de Dodgers que hizo reaccionar a LeBron James. (Foto: Getty Images)

Un rodado de Alejandro Kirk con el bate quebrado llevó a que Mookie Betts recibiera la pelota, corriera a segunda base, sacara el segundo out de la entrada y lanzara a la primera base para darle la victoria a Los Angeles Dodgers 5-4. Betts llegó a cuatro anillos de campeón de la Serie Mundial e hizo reaccionar al mismísimo LeBron James en 3, 2 ,1…

Reacción de LeBron por el cuarto título de Mookie Betts. (Foto: Instagram / @kingjames)

Llegó a más de 117 mil vistas: La jugada que demuestra que el hijo de LeBron no está preparado para la NBA

Video: La jugada de más de 13.1 millones de vistas que hizo reaccionar a LeBron

En la publicación del noticiero ‘SportsCenter’, de ESPN, que compartió LeBron James estaba la jugada que hizo Mookie Betts para que llegara el segundo título consecutivo de los Dodgers en la Serie Mundial. Esta acción causó tanta sensación que no solo hizo reaccionar a la estrella de la NBA, también llegó a más de 13.1 millones de vistas en Instagram. ¡Video!

En síntesis