Se complican los Playoffs: Dave Roberts da la noticia que nadie quería escuchar en Los Angeles Dodgers

El inicio de los MLB Playoffs está cada vez más cerca, y en medio de la lucha que tienen Los Angeles Dodgers con San Diego Padres para quedarse con la primera posición de la División Oeste de la Liga Nacional, llegó una noticia que nadie quería escuchar para los dirigidos por Dave Roberts.

Con la presión de ser los campeones vigentes de la Serie Mundial, los Dodgers vienen respondiendo de buena manera con Shohei Ohtani como gran figura a la ofensiva, seguramente va a terminar con más de 50 jonrones en la temporada, y con un pitcher estelar como lo ha sido Yoshinobu Yamamoto llegando al doble dígito de victorias en la temporada MLB 2025.

Sin embargo, la premisa que Los Angeles Dodgers no será uno de los dos equipos de la Liga Nacional con mejor marca para clasificar directamente a la Serie Divisional tuvo otro argumento a su favor con la noticia que dio a conocer el manager Dave Roberts. ¡Nadie la quería escuchar!

Roberts y la noticia que nadie quería escuchar en Los Angeles Dodgers

Dave Roberts ha ganado dos veces la Serie Mundial con Dodgers. (Foto: Getty Images)

El periodista Fabian Ardaya, del portal ‘The Athletic’, publicó en X que Roberts dijo que “Will Smith no estará listo para ser activado cuando sea elegible el sábado. Probablemente verá algunos lanzamientos en vivo la próxima semana mientras los Dodgers están en Arizona”. Esta fue la noticia que nadie quería escuchar en Los Angeles Dodgers porque su receptor estelar se perderá al menos los cuatro partidos contra San Francisco Giants que serán clave para clasificar a los Playoffs como campeones de la División Oeste de la Liga Nacional y no siendo comodín.

La importancia del jugador que pierden los Dodgers para clasificar a los MLB Playoffs

Will Smith sufrió una contusión ósea en la mano derecha a principio de septiembre y todavía presenta inflamación. Esto es un duro golpe para que los Dodgers eviten clasificar a los Playoffs siendo comodín, inician el 30 de septiembre, ya que el receptor es el segundo jugador del equipo de Los Ángeles con el mejor wRC+ (carreras creadas ponderadas) con 153. Solo está por detrás de Shohei Ohtani.

