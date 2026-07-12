Del cine a la cancha: Cristo Fernández debuta como jugador profesional en la USL

Uno de los personajes más queridos de la serie Ted Lasso fue Dani Rojas, quien se ganó los corazones de quienes pudieron verlo en acción. Cristo Fernández, que es el verdadero nombre del actor mexicano siempre soñó con jugar futbol de manera profesional, no sólo en la pantalla chica, sino que buscaba esa oportunidad en su vida.

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Debut de Dani Rojas

Sin embargo, este sábado pudo hacer su sueño realidad, parece que el “Believe” se lo tomó muy en serio y ahora llegó al futbol profesional. Pues hizo su debut jugando para El Paso Locomotive en la USL Cup. En esta competencia clubes de la USL Championship (segunda división en Estados Unidos) y la USL League One (tercera división) participan entre sí.

El equipo al que llegó es precisamente de la segunda, y se enfrentaron a su similar del New Mexico United, ambos equipos del Grupo B de la competencia. Fue ahí donde Cristo tuvo su aparición al ingresar de cambio cumpliendo así su sueño de estar dentro de este deporte a un nivel profesional, por lo que este equipo lo hizo realidad.

Con el número 91 y al minuto 78 ingresó al terreno de juego para hacer ese debut que tanto había estado esperando y aunque fue el momento más esperado para él. La mala noticia es que antes de su ingreso el marcador estaba en 0-0, pero al término del encuentro todo terminó con una derrota para su conjunto de 0-2.

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Su próximo partido de Cristo Fernández

Su próximo enfrentamiento será el sábado 18 de julio a las 18:30 horas del centro de México cuando se midan ante el FC Tulsa. Estos enfrentamientos de la USL de pueden ver en ESPN o a través de la plataforma de streaming de Disney+.

En síntesis