Alineaciones de Chicago Fire y Philadelphia Union por la MLS: formaciones probables

Chicago Fire y Philadelphia Union se enfrentan este miércoles 14 de octubre por la MLS. Las formaciones probables de los dos equipos.

Se viene Chicago Fire vs. Philadelphia Union este miércoles 14 de octubre desde las 18:30 hora de México por la MLS: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.

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Cómo llegan Chicago Fire y Philadelphia Union

Chicago Fire viene de ganarle 2-1 a New York City FC y acumula 3 triunfos en sus últimos 3 partidos.

Philadelphia Union viene de ganarle 2-1 a Real Salt Lake y acumula 3 triunfos en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Chicago Fire y Philadelphia Union

Chicago Fire (4-3-3): Chris Brady, Leonardo Barroso, Mbekezeli Mbokazi, Jack Elliott, Jonathan Dean, Maren Haile-Selassie, Sergio Oregel, Anton Saletros, Jonathan Bamba, Robert Lewandowski, Philip Zinckernagel. DT: Gregg Berhalter.

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Philadelphia Union (4-4-2): Andre Blake, Kai Wagner, Nathan Harriel, Neil Pierre, Francis Westfield, Indiana Vassilev, Jovan Lukić, Danley Jean Jacques, Cavan Sullivan, Bruno Damiani, Milan Iloski. DT: Ryan Richter.

Suplentes de Chicago Fire: Puso Dithejane, Andrew Gutman, Johan Gomez, Andreas Hanche-Olsen, Mauricio Pineda, David Poreba, Josh Cohen, Noah Allen.

Suplentes de Philadelphia Union: Geiner Martinez, Jesus Bueno, Alejandro Bedoya, Jeremy Rafanello, Benjamin Bender, Ezekiel Alladoh, Quinn Sullivan, Malik Jakupović, Andrew Rick.

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La previa de Chicago Fire y Philadelphia Union: todo lo que hay que saber