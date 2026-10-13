Alineaciones de Chicago Fire y Philadelphia Union por la MLS: formaciones probables

Se viene Chicago Fire vs. Philadelphia Union este miércoles 14 de octubre desde las 18:30 hora de México por la MLS: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.
Cómo llegan Chicago Fire y Philadelphia Union
Chicago Fire viene de ganarle 2-1 a New York City FC y acumula 3 triunfos en sus últimos 3 partidos.
Philadelphia Union viene de ganarle 2-1 a Real Salt Lake y acumula 3 triunfos en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Chicago Fire y Philadelphia Union
Chicago Fire (4-3-3): Chris Brady, Leonardo Barroso, Mbekezeli Mbokazi, Jack Elliott, Jonathan Dean, Maren Haile-Selassie, Sergio Oregel, Anton Saletros, Jonathan Bamba, Robert Lewandowski, Philip Zinckernagel. DT: Gregg Berhalter.
Philadelphia Union (4-4-2): Andre Blake, Kai Wagner, Nathan Harriel, Neil Pierre, Francis Westfield, Indiana Vassilev, Jovan Lukić, Danley Jean Jacques, Cavan Sullivan, Bruno Damiani, Milan Iloski. DT: Ryan Richter.
Suplentes de Chicago Fire: Puso Dithejane, Andrew Gutman, Johan Gomez, Andreas Hanche-Olsen, Mauricio Pineda, David Poreba, Josh Cohen, Noah Allen.
Suplentes de Philadelphia Union: Geiner Martinez, Jesus Bueno, Alejandro Bedoya, Jeremy Rafanello, Benjamin Bender, Ezekiel Alladoh, Quinn Sullivan, Malik Jakupović, Andrew Rick.
La previa de Chicago Fire y Philadelphia Union: todo lo que hay que saber
- Día: miércoles 14 de octubre
- Hora: 18:30 (hora de México)
- Historial: 44 cruces — Chicago Fire ganó 13, Philadelphia Union ganó 21 y empataron 11
- Último antecedente: 21/03/2026: Philadelphia Union 1-2 Chicago Fire
- Próximo partido de Chicago Fire: vs. New England Revolution, sábado 17 de octubre
- Próximo partido de Philadelphia Union: vs. Charlotte FC, sábado 17 de octubre