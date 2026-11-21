New England Revolution recibe a Philadelphia Union este sábado 21 de noviembre desde las 13:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 10 de la MLS, se disputará en el Gillette Stadium. New England Revolution viene de caer 0-1 ante Orlando City y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos. Philadelphia Union viene de ganarle 4-1 a Toronto FC y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de New England Revolution y Philadelphia Union
New England Revolution (4-3-3): Matt Turner, Ilay Feingold, Ethan Kohler, Doums Fofana, Will Sands, Carles Gil, Matt Polster, Jackson Yueill, Luca Langoni, Dor Turgeman, Dániel Gazdag. DT: Marko Mitrović.
Philadelphia Union (4-4-2): Andre Blake, Francis Westfield, Neil Pierre, Nathan Harriel, Kai Wagner, Cavan Sullivan, Danley Jean Jacques, Jovan Lukić, Indiana Vassilev, Quinn Sullivan, Bruno Damiani. DT: Ryan Richter.
La previa de New England Revolution y Philadelphia Union: todo lo que hay que saber
- Día: sábado 21 de noviembre
- Hora: 13:00 (hora de México)
- Estadio: Gillette Stadium
- Historial: 50 cruces — New England Revolution ganó 13, Philadelphia Union ganó 28 y empataron 10
- Último antecedente: 24/10/2026: Philadelphia Union 1-2 New England Revolution
- Próximo partido de New England Revolution: vs. Philadelphia Union, sábado 28 de noviembre
- Próximo partido de Philadelphia Union: vs. New England Revolution, sábado 28 de noviembre