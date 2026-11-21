New England Revolution y Philadelphia Union se enfrentan este sábado 21 de noviembre en el Gillette Stadium por la MLS. Las formaciones probables de los dos equipos.

New England Revolution recibe a Philadelphia Union este sábado 21 de noviembre desde las 13:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 10 de la MLS, se disputará en el Gillette Stadium. New England Revolution viene de caer 0-1 ante Orlando City y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos. Philadelphia Union viene de ganarle 4-1 a Toronto FC y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

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