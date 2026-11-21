New England Revolution y Philadelphia Union se enfrentan este sábado 21 de noviembre, en el Gillette Stadium, por la jornada 10 de la MLS. Los detalles de la televisación.

New England Revolution recibe a Philadelphia Union este sábado 21 de noviembre desde las 13:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 10 de la MLS, se disputará en el Gillette Stadium.

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Dos equipos parejos en la clasificación se cruzan por una fecha que puede moverlos de lugar.

La actualidad de ambos equipos

New England Revolution viene de perder 0-1 como visitante ante Orlando City. El equipo ocupa el puesto 7 con 15 puntos. Antes perdió 1-2 como local ante Inter Miami.

Philadelphia Union ganó 4-1 como local ante Toronto FC en la fecha anterior. Philadelphia Union está 3° en la tabla con 17 puntos. Antes perdió 0-1 como visitante ante FC Cincinnati.

El historial entre New England Revolution y Philadelphia Union

New England Revolution y Philadelphia Union se enfrentaron 50 veces en los últimos años: 13 triunfos de New England Revolution, 28 de Philadelphia Union y 10 empates.

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Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 24/10/2026 Philadelphia Union vs. New England Revolution 1-2 MLS 09/05/2026 New England Revolution vs. Philadelphia Union 2-1 MLS 20/09/2025 Philadelphia Union vs. New England Revolution 1-0 MLS 09/03/2025 New England Revolution vs. Philadelphia Union 0-2 MLS 17/07/2024 Philadelphia Union vs. New England Revolution 5-1 MLS 18/05/2024 New England Revolution vs. Philadelphia Union 0-3 MLS 14/02/2024 New England Revolution vs. Philadelphia Union 0-0 Club Friendlies 09/11/2023 New England Revolution vs. Philadelphia Union 0-1 MLS 28/10/2023 Philadelphia Union vs. New England Revolution 3-1 MLS 21/10/2023 New England Revolution vs. Philadelphia Union 2-1 MLS

Horario del partido

México: 13:00 hs

Por dónde ver el partido

México: Apple TV

Apple TV Estados Unidos: Apple TV, SiriusXM FC

Apple TV, SiriusXM FC Sudamérica: Apple TV

Apple TV Centroamérica: Apple TV

Apple TV España: Apple TV

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

FC Dallas vs. Portland Timbers — sábado 21 de noviembre, 15:00 hs

Inter Miami vs. Columbus Crew — sábado 21 de noviembre, 17:00 hs

St. Louis City vs. LAFC — lunes 23 de noviembre, 19:00 hs

San Jose Earthquakes vs. Houston Dynamo — martes 24 de noviembre, 21:00 hs

En síntesis

New England Revolution y Philadelphia Union se enfrentan este sábado 21 de noviembre por la jornada 10 de la MLS.

se enfrentan este sábado 21 de noviembre por la jornada 10 de la MLS. El partido se transmitirá por Apple TV .

. New England Revolution suma 15 puntos en el torneo.

suma 15 puntos en el torneo. Philadelphia Union suma 17 puntos en el torneo.