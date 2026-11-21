New England Revolution recibe a Philadelphia Union este sábado 21 de noviembre desde las 13:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 10 de la MLS, se disputará en el Gillette Stadium.
Dos equipos parejos en la clasificación se cruzan por una fecha que puede moverlos de lugar.
La actualidad de ambos equipos
New England Revolution viene de perder 0-1 como visitante ante Orlando City. El equipo ocupa el puesto 7 con 15 puntos. Antes perdió 1-2 como local ante Inter Miami.
Philadelphia Union ganó 4-1 como local ante Toronto FC en la fecha anterior. Philadelphia Union está 3° en la tabla con 17 puntos. Antes perdió 0-1 como visitante ante FC Cincinnati.
El historial entre New England Revolution y Philadelphia Union
New England Revolution y Philadelphia Union se enfrentaron 50 veces en los últimos años: 13 triunfos de New England Revolution, 28 de Philadelphia Union y 10 empates.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|24/10/2026
|Philadelphia Union vs. New England Revolution
|1-2
|MLS
|09/05/2026
|New England Revolution vs. Philadelphia Union
|2-1
|MLS
|20/09/2025
|Philadelphia Union vs. New England Revolution
|1-0
|MLS
|09/03/2025
|New England Revolution vs. Philadelphia Union
|0-2
|MLS
|17/07/2024
|Philadelphia Union vs. New England Revolution
|5-1
|MLS
|18/05/2024
|New England Revolution vs. Philadelphia Union
|0-3
|MLS
|14/02/2024
|New England Revolution vs. Philadelphia Union
|0-0
|Club Friendlies
|09/11/2023
|New England Revolution vs. Philadelphia Union
|0-1
|MLS
|28/10/2023
|Philadelphia Union vs. New England Revolution
|3-1
|MLS
|21/10/2023
|New England Revolution vs. Philadelphia Union
|2-1
|MLS
Horario del partido
- México: 13:00 hs
Por dónde ver el partido
- México: Apple TV
- Estados Unidos: Apple TV, SiriusXM FC
- Sudamérica: Apple TV
- Centroamérica: Apple TV
- España: Apple TV
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- FC Dallas vs. Portland Timbers — sábado 21 de noviembre, 15:00 hs
- Inter Miami vs. Columbus Crew — sábado 21 de noviembre, 17:00 hs
- St. Louis City vs. LAFC — lunes 23 de noviembre, 19:00 hs
- San Jose Earthquakes vs. Houston Dynamo — martes 24 de noviembre, 21:00 hs
En síntesis
- New England Revolution y Philadelphia Union se enfrentan este sábado 21 de noviembre por la jornada 10 de la MLS.
- El partido se transmitirá por Apple TV.
- New England Revolution suma 15 puntos en el torneo.
- Philadelphia Union suma 17 puntos en el torneo.