Alineaciones de D.C. United y New York Red Bulls por la MLS: formaciones probables

Se viene D.C. United vs. New York Red Bulls este miércoles 14 de octubre en el Estadio Audi Field desde las 17:30 hora de México por la MLS: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.
Cómo llegan D.C. United y New York Red Bulls
D.C. United viene de caer 0-4 ante Inter Miami y acumula 1 empate, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.
New York Red Bulls viene de ganarle 4-1 a San Diego FC y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de D.C. United y New York Red Bulls
D.C. United (4-4-2): Sean Johnson, Keisuke Kurokawa, Kye Rowles, Lucas Bartlett, Kimito Nono, Peglow, Andre Dozzell, Nikola Markovic, Hosei Kijima, Tai Baribo, Jackson Hopkins. DT: Rene Weiler.
New York Red Bulls (4-3-3): Ethan Horvath, Devin Padelford, Julian Bazan, Justin Che, Dylan Nealis, Mohammed Sofo, Adri Mehmeti, Ronald Donkor, Cade Cowell, Julian Hall, Jorge Ruvalcaba. DT: Michael Bradley.
Suplentes de D.C. United: Matti Peltola, Silvan Hefti, Jared Stroud, William Conner Antley, Sean Nealis, Nathan Ordaz, Brandon Servania, Alex Bono, Oscar Avilez.
Suplentes de New York Red Bulls: Jahkeele Marshall-Rutty, David Ruiz, Emil Forsberg, Eric Maxim Choupo-Moting, Tim Parker, Matthew Dos Santos, Sekou Kone, John McCarthy, Pedro Castro.
La previa de D.C. United y New York Red Bulls: todo lo que hay que saber
- Día: miércoles 14 de octubre
- Hora: 17:30 (hora de México)
- Estadio: Estadio Audi Field
- Próximo partido de D.C. United: vs. Orlando City, sábado 17 de octubre
- Próximo partido de New York Red Bulls: vs. Toronto FC, sábado 17 de octubre