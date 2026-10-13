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Alineaciones de D.C. United y New York Red Bulls por la MLS: formaciones probables

D.C. United y New York Red Bulls se enfrentan este miércoles 14 de octubre en el Estadio Audi Field por la MLS. Las formaciones probables de los dos equipos.

DC vs. Red Bulls, MLS
DC vs. Red Bulls, MLS

Se viene D.C. United vs. New York Red Bulls este miércoles 14 de octubre en el Estadio Audi Field desde las 17:30 hora de México por la MLS: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.

Cómo llegan D.C. United y New York Red Bulls

D.C. United viene de caer 0-4 ante Inter Miami y acumula 1 empate, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.

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New York Red Bulls viene de ganarle 4-1 a San Diego FC y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de D.C. United y New York Red Bulls

D.C. United (4-4-2): Sean Johnson, Keisuke Kurokawa, Kye Rowles, Lucas Bartlett, Kimito Nono, Peglow, Andre Dozzell, Nikola Markovic, Hosei Kijima, Tai Baribo, Jackson Hopkins. DT: Rene Weiler.

New York Red Bulls (4-3-3): Ethan Horvath, Devin Padelford, Julian Bazan, Justin Che, Dylan Nealis, Mohammed Sofo, Adri Mehmeti, Ronald Donkor, Cade Cowell, Julian Hall, Jorge Ruvalcaba. DT: Michael Bradley.

Suplentes de D.C. United: Matti Peltola, Silvan Hefti, Jared Stroud, William Conner Antley, Sean Nealis, Nathan Ordaz, Brandon Servania, Alex Bono, Oscar Avilez.

Suplentes de New York Red Bulls: Jahkeele Marshall-Rutty, David Ruiz, Emil Forsberg, Eric Maxim Choupo-Moting, Tim Parker, Matthew Dos Santos, Sekou Kone, John McCarthy, Pedro Castro.

La previa de D.C. United y New York Red Bulls: todo lo que hay que saber

  • Día: miércoles 14 de octubre
  • Hora: 17:30 (hora de México)
  • Estadio: Estadio Audi Field
  • Próximo partido de D.C. United: vs. Orlando City, sábado 17 de octubre
  • Próximo partido de New York Red Bulls: vs. Toronto FC, sábado 17 de octubre
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