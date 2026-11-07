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Alineaciones de New York Red Bulls y Atlanta United por la MLS: formaciones probables

New York Red Bulls y Atlanta United se enfrentan este sábado 7 de noviembre en el Sport Illustrated Stadium por la MLS. Las formaciones probables de los dos equipos.

Red Bulls vs. Atlanta United, MLS
Red Bulls vs. Atlanta United, MLS

New York Red Bulls recibe a Atlanta United este sábado 7 de noviembre desde las 15:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 34 de la MLS, se disputará en el Sport Illustrated Stadium. New York Red Bulls viene de caer 2-3 ante Nashville SC y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos. Atlanta United viene de ganarle 3-1 a Toronto FC y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de New York Red Bulls y Atlanta United

New York Red Bulls (4-3-3): Ethan Horvath, Jahkeele Marshall-Rutty, Dylan Nealis, Julian Bazan, Devin Padelford, Adri Mehmeti, Ronald Donkor, Jorge Ruvalcaba, Cade Cowell, Julian Hall, Cameron Harper. DT: Michael Bradley.

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Atlanta United (4-3-3): Lucas Hoyos, Tomas Jacob, Paulo Diaz, Junior Alonso, Elias Baez, Cooper Sanchez, Mauricio Amaro, Giuliano Galoppo, Aleksey Miranchuk, Breel Embolo, Miguel Almiron. DT: Tata Martino.

La previa de New York Red Bulls y Atlanta United: todo lo que hay que saber

  • Día: sábado 7 de noviembre
  • Hora: 15:00 (hora de México)
  • Estadio: Sport Illustrated Stadium
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