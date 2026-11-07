Alineaciones de New York Red Bulls y Atlanta United por la MLS: formaciones probables

New York Red Bulls recibe a Atlanta United este sábado 7 de noviembre desde las 15:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 34 de la MLS, se disputará en el Sport Illustrated Stadium. New York Red Bulls viene de caer 2-3 ante Nashville SC y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos. Atlanta United viene de ganarle 3-1 a Toronto FC y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de New York Red Bulls y Atlanta United
New York Red Bulls (4-3-3): Ethan Horvath, Jahkeele Marshall-Rutty, Dylan Nealis, Julian Bazan, Devin Padelford, Adri Mehmeti, Ronald Donkor, Jorge Ruvalcaba, Cade Cowell, Julian Hall, Cameron Harper. DT: Michael Bradley.
Atlanta United (4-3-3): Lucas Hoyos, Tomas Jacob, Paulo Diaz, Junior Alonso, Elias Baez, Cooper Sanchez, Mauricio Amaro, Giuliano Galoppo, Aleksey Miranchuk, Breel Embolo, Miguel Almiron. DT: Tata Martino.
La previa de New York Red Bulls y Atlanta United: todo lo que hay que saber
- Día: sábado 7 de noviembre
- Hora: 15:00 (hora de México)
- Estadio: Sport Illustrated Stadium