Alineaciones de New York Red Bulls y Atlanta United por la MLS: formaciones probables

New York Red Bulls y Atlanta United se enfrentan este sábado 7 de noviembre en el Sport Illustrated Stadium por la MLS. Las formaciones probables de los dos equipos.

New York Red Bulls recibe a Atlanta United este sábado 7 de noviembre desde las 15:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 34 de la MLS, se disputará en el Sport Illustrated Stadium. New York Red Bulls viene de caer 2-3 ante Nashville SC y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos. Atlanta United viene de ganarle 3-1 a Toronto FC y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.

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