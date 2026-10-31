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Alineaciones de FC Cincinnati y Philadelphia Union por la MLS: formaciones probables

FC Cincinnati y Philadelphia Union se enfrentan este sábado 31 de octubre en el TQL Stadium por la MLS. Las formaciones probables de los dos equipos.

FC Cincinnati vs. Union, MLS
FC Cincinnati vs. Union, MLS

FC Cincinnati recibe a Philadelphia Union este sábado 31 de octubre desde las 12:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 33 de la MLS, se disputará en el TQL Stadium. FC Cincinnati viene de empatar 2-2 con Inter Miami y acumula 2 triunfos, 1 empate en sus últimos 3 partidos. Philadelphia Union viene de empatar 0-0 con Nashville SC y acumula 2 empates, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de FC Cincinnati y Philadelphia Union

FC Cincinnati (3-5-2): Roman Celentano, Samuel Gidi, Nick Hagglund, Teenage Hadebe, David Douděra, Gerardo Valenzuela, Evander, Obinna Nwobodo, Bryan Ramírez, Kenji Mboma Dem, Kévin Denkey. DT: Pat Noonan.

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Philadelphia Union (4-4-2): Andre Blake, Nathan Harriel, Francis Westfield, Neil Pierre, Kai Wagner, Quinn Sullivan, Agustín Anello, Jovan Lukić, Indiana Vassilev, Ezekiel Alladoh, Bruno Damiani. DT: Ryan Richter.

La previa de FC Cincinnati y Philadelphia Union: todo lo que hay que saber

  • Día: sábado 31 de octubre
  • Hora: 12:00 (hora de México)
  • Estadio: TQL Stadium
  • Historial: 21 cruces — FC Cincinnati ganó 6, Philadelphia Union ganó 11 y empataron 4
  • Último antecedente: 09/09/2026: Philadelphia Union 5-0 FC Cincinnati
  • Próximo partido de FC Cincinnati: vs. Nashville SC, sábado 7 de noviembre
  • Próximo partido de Philadelphia Union: vs. Toronto FC, sábado 7 de noviembre
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