Alineaciones de FC Cincinnati y Philadelphia Union por la MLS: formaciones probables

FC Cincinnati recibe a Philadelphia Union este sábado 31 de octubre desde las 12:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 33 de la MLS, se disputará en el TQL Stadium. FC Cincinnati viene de empatar 2-2 con Inter Miami y acumula 2 triunfos, 1 empate en sus últimos 3 partidos. Philadelphia Union viene de empatar 0-0 con Nashville SC y acumula 2 empates, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de FC Cincinnati y Philadelphia Union
FC Cincinnati (3-5-2): Roman Celentano, Samuel Gidi, Nick Hagglund, Teenage Hadebe, David Douděra, Gerardo Valenzuela, Evander, Obinna Nwobodo, Bryan Ramírez, Kenji Mboma Dem, Kévin Denkey. DT: Pat Noonan.
Philadelphia Union (4-4-2): Andre Blake, Nathan Harriel, Francis Westfield, Neil Pierre, Kai Wagner, Quinn Sullivan, Agustín Anello, Jovan Lukić, Indiana Vassilev, Ezekiel Alladoh, Bruno Damiani. DT: Ryan Richter.
La previa de FC Cincinnati y Philadelphia Union: todo lo que hay que saber
- Día: sábado 31 de octubre
- Hora: 12:00 (hora de México)
- Estadio: TQL Stadium
- Historial: 21 cruces — FC Cincinnati ganó 6, Philadelphia Union ganó 11 y empataron 4
- Último antecedente: 09/09/2026: Philadelphia Union 5-0 FC Cincinnati
- Próximo partido de FC Cincinnati: vs. Nashville SC, sábado 7 de noviembre
- Próximo partido de Philadelphia Union: vs. Toronto FC, sábado 7 de noviembre