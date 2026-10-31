Alineaciones de FC Cincinnati y Philadelphia Union por la MLS: formaciones probables

FC Cincinnati y Philadelphia Union se enfrentan este sábado 31 de octubre en el TQL Stadium por la MLS. Las formaciones probables de los dos equipos.

FC Cincinnati recibe a Philadelphia Union este sábado 31 de octubre desde las 12:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 33 de la MLS, se disputará en el TQL Stadium. FC Cincinnati viene de empatar 2-2 con Inter Miami y acumula 2 triunfos, 1 empate en sus últimos 3 partidos. Philadelphia Union viene de empatar 0-0 con Nashville SC y acumula 2 empates, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

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