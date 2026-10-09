Alineaciones de Philadelphia Union y Real Salt Lake por la MLS: formaciones probables

Philadelphia Union y Real Salt Lake se enfrentan este sábado 10 de octubre en el Subaru Park por la MLS. Las formaciones probables de los dos equipos.

Se viene Philadelphia Union vs. Real Salt Lake este sábado 10 de octubre en el Subaru Park desde las 17:30 hora de México por la MLS: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.

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Cómo llegan Philadelphia Union y Real Salt Lake

Philadelphia Union viene de ganarle 4-2 a Orlando City y acumula 3 triunfos en sus últimos 3 partidos.

Real Salt Lake viene de ganarle 3-0 a New England Revolution y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Philadelphia Union y Real Salt Lake

Philadelphia Union (4-4-2): Andrew Rick, Kai Wagner, Nathan Harriel, Finn Sundstrom, Benjamin Bender, Indiana Vassilev, Jovan Lukić, Jesus Bueno, Quinn Sullivan, Bruno Damiani, Milan Iloski. DT: Ryan Richter.

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Real Salt Lake (3-4-2-1): Rafael Cabral, Kobi Joseph Henry, Philip Quinton, DeAndre Yedlin, Morgan Guilavogui, Aiden Hezarkhani, Sam Junqua, Noel Caliskan, Stijn Spierings, Dominik Marczuk, Sergi Solans. DT: Pablo Mastroeni.

Suplentes de Philadelphia Union: Geiner Martinez, Alejandro Bedoya, Jeremy Rafanello, Ezekiel Alladoh, Agustin Anello, George Marks, Rafael Uzcategui, Jordan Griffin.

Suplentes de Real Salt Lake: Jason Shokalook, Emeka Eneli, Taylor Booth, Max Kerkvliet, Colin Guske, Mason Stajduhar, Lineker Rodrigues dos Santos, Liam O'Gara, Linkon Ream.

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La previa de Philadelphia Union y Real Salt Lake: todo lo que hay que saber