Alineaciones de Philadelphia Union y Real Salt Lake por la MLS: formaciones probables

Se viene Philadelphia Union vs. Real Salt Lake este sábado 10 de octubre en el Subaru Park desde las 17:30 hora de México por la MLS: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.
Cómo llegan Philadelphia Union y Real Salt Lake
Philadelphia Union viene de ganarle 4-2 a Orlando City y acumula 3 triunfos en sus últimos 3 partidos.
Real Salt Lake viene de ganarle 3-0 a New England Revolution y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Philadelphia Union y Real Salt Lake
Philadelphia Union (4-4-2): Andrew Rick, Kai Wagner, Nathan Harriel, Finn Sundstrom, Benjamin Bender, Indiana Vassilev, Jovan Lukić, Jesus Bueno, Quinn Sullivan, Bruno Damiani, Milan Iloski. DT: Ryan Richter.
Real Salt Lake (3-4-2-1): Rafael Cabral, Kobi Joseph Henry, Philip Quinton, DeAndre Yedlin, Morgan Guilavogui, Aiden Hezarkhani, Sam Junqua, Noel Caliskan, Stijn Spierings, Dominik Marczuk, Sergi Solans. DT: Pablo Mastroeni.
Suplentes de Philadelphia Union: Geiner Martinez, Alejandro Bedoya, Jeremy Rafanello, Ezekiel Alladoh, Agustin Anello, George Marks, Rafael Uzcategui, Jordan Griffin.
Suplentes de Real Salt Lake: Jason Shokalook, Emeka Eneli, Taylor Booth, Max Kerkvliet, Colin Guske, Mason Stajduhar, Lineker Rodrigues dos Santos, Liam O'Gara, Linkon Ream.
La previa de Philadelphia Union y Real Salt Lake: todo lo que hay que saber
- Día: sábado 10 de octubre
- Hora: 17:30 (hora de México)
- Estadio: Subaru Park
- Historial: 13 cruces — Philadelphia Union ganó 1, Real Salt Lake ganó 6 y empataron 6
- Último antecedente: 27/04/2024: Philadelphia Union 1-2 Real Salt Lake
- Próximo partido de Philadelphia Union: vs. Chicago Fire, jueves 15 de octubre
- Próximo partido de Real Salt Lake: vs. San Jose Earthquakes, jueves 15 de octubre