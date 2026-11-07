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Real Salt Lake vs. LA Galaxy en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 34 de la MLS

Real Salt Lake y LA Galaxy se enfrentan este sábado 7 de noviembre, en el Estadio América First Field, por la jornada 34 de la MLS. Los detalles de la televisación.

Real Salt Lake vs. LA Galaxy, MLS
Real Salt Lake vs. LA Galaxy, MLS

Real Salt Lake recibe a LA Galaxy este sábado 7 de noviembre desde las 18:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 34 de la MLS, se disputará en el Estadio América First Field. Quedan apenas un puñado de fechas en la fase regular y ninguno de los dos quiere llegar a los playoffs con dudas. Real Salt Lake llega golpeado por la última derrota, pero sigue siendo el que arranca con el favoritismo.

Son solo dos puntos los que separan a ambos en la tabla, así que cada resultado pesa en la pelea por el lugar en la postemporada. Un triunfo acá puede cambiar el orden de la zona a esta altura del calendario.

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La actualidad de ambos equipos

Real Salt Lake venía de dos victorias seguidas, pero se tropezó en su visita a San Jose Earthquakes y cortó el envión justo antes de este cruce. Está 11° con 42 puntos en 33 partidos, en una zona donde no puede permitirse relajarse si quiere asegurar su lugar entre los mejores.

LA Galaxy llega de goleada: 4-1 ante Austin FC en su cancha, después de dos empates seguidos que lo habían dejado algo estancado. Con 44 puntos y la 7ª posición, el equipo angelino muestra que puede hacer daño arriba cuando encuentra ritmo, algo que viene buscando en las últimas fechas.

El historial entre Real Salt Lake y LA Galaxy

El historial entre ambos es parejo pero con ligera ventaja para LA Galaxy, que ganó 28 de los 66 enfrentamientos contra 22 de Real Salt Lake, con 16 empates. La diferencia de gol es mínima: 104 a 102.

En los cruces recientes el equipo angelino se impuso en los últimos dos duelos directos, incluyendo un 2-1 en abril de este año. Antes de eso hubo un empate 3-3 que mostró que ninguno se guarda nada cuando se enfrentan.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
26/04/2026LA Galaxy vs. Real Salt Lake2-1MLS
13/02/2026Real Salt Lake vs. LA Galaxy3-3Club Friendlies
01/06/2025LA Galaxy vs. Real Salt Lake2-0MLS
05/04/2025Real Salt Lake vs. LA Galaxy2-0MLS
23/06/2024Real Salt Lake vs. LA Galaxy0-1MLS
12/05/2024LA Galaxy vs. Real Salt Lake2-2MLS
15/10/2023LA Galaxy vs. Real Salt Lake2-2MLS
08/06/2023Real Salt Lake vs. LA Galaxy3-2US Open Cup
01/06/2023Real Salt Lake vs. LA Galaxy2-3MLS
02/10/2022LA Galaxy vs. Real Salt Lake1-1MLS

Horario del partido

  • México: 18:00 hs

Por dónde ver el partido

  • México: Apple TV
  • Estados Unidos: Apple TV
  • Sudamérica: Apple TV
  • Centroamérica: Apple TV
  • España: Apple TV

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

  • Chicago Fire vs. Columbus Crew — sábado 7 de noviembre, 15:00 hs
  • Philadelphia Union vs. Toronto FC — sábado 7 de noviembre, 15:00 hs
  • Orlando City vs. New England Revolution — sábado 7 de noviembre, 15:00 hs
  • New York Red Bulls vs. Atlanta United — sábado 7 de noviembre, 15:00 hs
  • CF Montreal vs. Vancouver Whitecaps — sábado 7 de noviembre, 15:00 hs
  • Inter Miami vs. Charlotte FC — sábado 7 de noviembre, 15:00 hs
  • D.C. United vs. New York City FC — sábado 7 de noviembre, 15:00 hs
  • FC Cincinnati vs. Nashville SC — sábado 7 de noviembre, 15:00 hs
  • Seattle Sounders vs. LAFC — sábado 7 de noviembre, 18:00 hs
  • San Diego FC vs. Sporting Kansas City — sábado 7 de noviembre, 18:00 hs
  • Minnesota United vs. San Jose Earthquakes — sábado 7 de noviembre, 18:00 hs
  • Houston Dynamo vs. St. Louis City — sábado 7 de noviembre, 18:00 hs
  • FC Dallas vs. Colorado Rapids — sábado 7 de noviembre, 18:00 hs
  • Austin FC vs. Portland Timbers — sábado 7 de noviembre, 18:00 hs

En síntesis

  • Real Salt Lake y LA Galaxy se enfrentan este sábado 7 de noviembre por la jornada 34 de la MLS.
  • El partido se transmitirá por Apple TV.
  • Real Salt Lake suma 42 puntos en el torneo.
  • LA Galaxy suma 44 puntos en el torneo.
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