Real Salt Lake vs. LA Galaxy en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 34 de la MLS

Real Salt Lake y LA Galaxy se enfrentan este sábado 7 de noviembre, en el Estadio América First Field, por la jornada 34 de la MLS. Los detalles de la televisación.

Real Salt Lake recibe a LA Galaxy este sábado 7 de noviembre desde las 18:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 34 de la MLS, se disputará en el Estadio América First Field. Quedan apenas un puñado de fechas en la fase regular y ninguno de los dos quiere llegar a los playoffs con dudas. Real Salt Lake llega golpeado por la última derrota, pero sigue siendo el que arranca con el favoritismo.

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Son solo dos puntos los que separan a ambos en la tabla, así que cada resultado pesa en la pelea por el lugar en la postemporada. Un triunfo acá puede cambiar el orden de la zona a esta altura del calendario.

La actualidad de ambos equipos

Real Salt Lake venía de dos victorias seguidas, pero se tropezó en su visita a San Jose Earthquakes y cortó el envión justo antes de este cruce. Está 11° con 42 puntos en 33 partidos, en una zona donde no puede permitirse relajarse si quiere asegurar su lugar entre los mejores.

LA Galaxy llega de goleada: 4-1 ante Austin FC en su cancha, después de dos empates seguidos que lo habían dejado algo estancado. Con 44 puntos y la 7ª posición, el equipo angelino muestra que puede hacer daño arriba cuando encuentra ritmo, algo que viene buscando en las últimas fechas.

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El historial entre Real Salt Lake y LA Galaxy

El historial entre ambos es parejo pero con ligera ventaja para LA Galaxy, que ganó 28 de los 66 enfrentamientos contra 22 de Real Salt Lake, con 16 empates. La diferencia de gol es mínima: 104 a 102.

En los cruces recientes el equipo angelino se impuso en los últimos dos duelos directos, incluyendo un 2-1 en abril de este año. Antes de eso hubo un empate 3-3 que mostró que ninguno se guarda nada cuando se enfrentan.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 26/04/2026 LA Galaxy vs. Real Salt Lake 2-1 MLS 13/02/2026 Real Salt Lake vs. LA Galaxy 3-3 Club Friendlies 01/06/2025 LA Galaxy vs. Real Salt Lake 2-0 MLS 05/04/2025 Real Salt Lake vs. LA Galaxy 2-0 MLS 23/06/2024 Real Salt Lake vs. LA Galaxy 0-1 MLS 12/05/2024 LA Galaxy vs. Real Salt Lake 2-2 MLS 15/10/2023 LA Galaxy vs. Real Salt Lake 2-2 MLS 08/06/2023 Real Salt Lake vs. LA Galaxy 3-2 US Open Cup 01/06/2023 Real Salt Lake vs. LA Galaxy 2-3 MLS 02/10/2022 LA Galaxy vs. Real Salt Lake 1-1 MLS

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Horario del partido

México: 18:00 hs

Por dónde ver el partido

México: Apple TV

Apple TV Estados Unidos: Apple TV

Apple TV Sudamérica: Apple TV

Apple TV Centroamérica: Apple TV

Apple TV España: Apple TV

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Chicago Fire vs. Columbus Crew — sábado 7 de noviembre, 15:00 hs

Philadelphia Union vs. Toronto FC — sábado 7 de noviembre, 15:00 hs

Orlando City vs. New England Revolution — sábado 7 de noviembre, 15:00 hs

New York Red Bulls vs. Atlanta United — sábado 7 de noviembre, 15:00 hs

CF Montreal vs. Vancouver Whitecaps — sábado 7 de noviembre, 15:00 hs

Inter Miami vs. Charlotte FC — sábado 7 de noviembre, 15:00 hs

D.C. United vs. New York City FC — sábado 7 de noviembre, 15:00 hs

FC Cincinnati vs. Nashville SC — sábado 7 de noviembre, 15:00 hs

Seattle Sounders vs. LAFC — sábado 7 de noviembre, 18:00 hs

San Diego FC vs. Sporting Kansas City — sábado 7 de noviembre, 18:00 hs

Minnesota United vs. San Jose Earthquakes — sábado 7 de noviembre, 18:00 hs

Houston Dynamo vs. St. Louis City — sábado 7 de noviembre, 18:00 hs

FC Dallas vs. Colorado Rapids — sábado 7 de noviembre, 18:00 hs

Austin FC vs. Portland Timbers — sábado 7 de noviembre, 18:00 hs

En síntesis