Alineaciones de Real Salt Lake y LA Galaxy por la MLS: formaciones probables

Real Salt Lake y LA Galaxy se enfrentan este sábado 7 de noviembre en el Estadio América First Field por la MLS. Las formaciones probables de los dos equipos.

Real Salt Lake recibe a LA Galaxy este sábado 7 de noviembre desde las 18:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 34 de la MLS, se disputará en el Estadio América First Field. Real Salt Lake viene de caer 1-2 ante San Jose Earthquakes y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. LA Galaxy viene de ganarle 4-1 a Austin FC y acumula 1 triunfo, 2 empates en sus últimos 3 partidos.

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