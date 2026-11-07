Alineaciones de Real Salt Lake y LA Galaxy por la MLS: formaciones probables

Real Salt Lake recibe a LA Galaxy este sábado 7 de noviembre desde las 18:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 34 de la MLS, se disputará en el Estadio América First Field. Real Salt Lake viene de caer 1-2 ante San Jose Earthquakes y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. LA Galaxy viene de ganarle 4-1 a Austin FC y acumula 1 triunfo, 2 empates en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Real Salt Lake y LA Galaxy
Real Salt Lake (3-4-2-1): Rafael Cabral, Luc De Fougerolles, Justen Glad, Philip Quinton, Saba Lobzhanidze, Dominik Marczuk, Stijn Spierings, Noel Caliskan, Juan Manuel Sanabria, Sam Junqua, Sergi Solans. DT: Pablo Mastroeni.
LA Galaxy (4-3-3): JT Marcinkowski, Harbor Miller, Carlos Garcés, Justin Haak, John Nelson, Pablo Ruiz, Marco Reus, Sergi Roberto, Hirving Lozano, João Klauss, Joseph Paintsil. DT: Greg Vanney.
La previa de Real Salt Lake y LA Galaxy: todo lo que hay que saber
- Día: sábado 7 de noviembre
- Hora: 18:00 (hora de México)
- Estadio: Estadio América First Field
- Historial: 66 cruces — Real Salt Lake ganó 22, LA Galaxy ganó 28 y empataron 16
- Último antecedente: 26/04/2026: LA Galaxy 2-1 Real Salt Lake