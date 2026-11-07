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Alineaciones de Real Salt Lake y LA Galaxy por la MLS: formaciones probables

Real Salt Lake y LA Galaxy se enfrentan este sábado 7 de noviembre en el Estadio América First Field por la MLS. Las formaciones probables de los dos equipos.

Real Salt Lake vs. LA Galaxy, MLS
Real Salt Lake vs. LA Galaxy, MLS

Real Salt Lake recibe a LA Galaxy este sábado 7 de noviembre desde las 18:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 34 de la MLS, se disputará en el Estadio América First Field. Real Salt Lake viene de caer 1-2 ante San Jose Earthquakes y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. LA Galaxy viene de ganarle 4-1 a Austin FC y acumula 1 triunfo, 2 empates en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Real Salt Lake y LA Galaxy

Real Salt Lake (3-4-2-1): Rafael Cabral, Luc De Fougerolles, Justen Glad, Philip Quinton, Saba Lobzhanidze, Dominik Marczuk, Stijn Spierings, Noel Caliskan, Juan Manuel Sanabria, Sam Junqua, Sergi Solans. DT: Pablo Mastroeni.

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LA Galaxy (4-3-3): JT Marcinkowski, Harbor Miller, Carlos Garcés, Justin Haak, John Nelson, Pablo Ruiz, Marco Reus, Sergi Roberto, Hirving Lozano, João Klauss, Joseph Paintsil. DT: Greg Vanney.

La previa de Real Salt Lake y LA Galaxy: todo lo que hay que saber

  • Día: sábado 7 de noviembre
  • Hora: 18:00 (hora de México)
  • Estadio: Estadio América First Field
  • Historial: 66 cruces — Real Salt Lake ganó 22, LA Galaxy ganó 28 y empataron 16
  • Último antecedente: 26/04/2026: LA Galaxy 2-1 Real Salt Lake
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