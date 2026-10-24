Alineaciones de San Diego FC y Seattle Sounders por la MLS: formaciones probables

San Diego FC y Seattle Sounders se enfrentan este sábado 24 de octubre por la MLS. Las formaciones probables de los dos equipos.

San Diego FC recibe a Seattle Sounders este sábado 24 de octubre desde las 20:30 hora de México. El encuentro corresponde a la jornada 31 de la MLS. San Diego FC viene de empatar 2-2 con LA Galaxy y acumula 2 empates, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Seattle Sounders viene de empatar 1-1 con CF Montreal y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

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