Alineaciones de San Diego FC y Seattle Sounders por la MLS: formaciones probables

San Diego FC recibe a Seattle Sounders este sábado 24 de octubre desde las 20:30 hora de México. El encuentro corresponde a la jornada 31 de la MLS. San Diego FC viene de empatar 2-2 con LA Galaxy y acumula 2 empates, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Seattle Sounders viene de empatar 1-1 con CF Montreal y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de San Diego FC y Seattle Sounders
San Diego FC (4-3-3): Pablo Sisniega, Oscar Verhoeven, Christopher McVey, Manu Duah, Kieran Sargeant, Alejandro Alvarado, Aníbal Godoy, Gabriel Pirani, Anders Dreyer, Cédric Bakambu, Marcus Ingvartsen. DT: Mikey Varas.
Seattle Sounders (4-2-3-1): Andrew Thomas, Alex Roldan, Kalani Kossa-Rienzi, Ryan Sailor, Nouhou Tolo, Hassani Dotson, Albert Rusnák, Cristian Roldan, Caden Clark, Dejan Joveljić, Jordan Morris. DT: Brian Schmetzer.
La previa de San Diego FC y Seattle Sounders: todo lo que hay que saber
- Día: sábado 24 de octubre
- Hora: 20:30 (hora de México)
- Historial: 3 cruces — San Diego FC ganó 1, Seattle Sounders ganó 1 y empataron 1
- Último antecedente: 10/05/2026: Seattle Sounders 1-1 San Diego FC
- Próximo partido de San Diego FC: vs. Vancouver Whitecaps, jueves 29 de octubre
- Próximo partido de Seattle Sounders: vs. Houston Dynamo, jueves 29 de octubre