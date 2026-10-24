Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
MLS

Alineaciones de San Diego FC y Seattle Sounders por la MLS: formaciones probables

San Diego FC y Seattle Sounders se enfrentan este sábado 24 de octubre por la MLS. Las formaciones probables de los dos equipos.

San Diego FC vs. Sounders FC, MLS
San Diego FC vs. Sounders FC, MLS

San Diego FC recibe a Seattle Sounders este sábado 24 de octubre desde las 20:30 hora de México. El encuentro corresponde a la jornada 31 de la MLS. San Diego FC viene de empatar 2-2 con LA Galaxy y acumula 2 empates, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Seattle Sounders viene de empatar 1-1 con CF Montreal y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de San Diego FC y Seattle Sounders

San Diego FC (4-3-3): Pablo Sisniega, Oscar Verhoeven, Christopher McVey, Manu Duah, Kieran Sargeant, Alejandro Alvarado, Aníbal Godoy, Gabriel Pirani, Anders Dreyer, Cédric Bakambu, Marcus Ingvartsen. DT: Mikey Varas.

+ Seguinos en

Seattle Sounders (4-2-3-1): Andrew Thomas, Alex Roldan, Kalani Kossa-Rienzi, Ryan Sailor, Nouhou Tolo, Hassani Dotson, Albert Rusnák, Cristian Roldan, Caden Clark, Dejan Joveljić, Jordan Morris. DT: Brian Schmetzer.

La previa de San Diego FC y Seattle Sounders: todo lo que hay que saber

  • Día: sábado 24 de octubre
  • Hora: 20:30 (hora de México)
  • Historial: 3 cruces — San Diego FC ganó 1, Seattle Sounders ganó 1 y empataron 1
  • Último antecedente: 10/05/2026: Seattle Sounders 1-1 San Diego FC
  • Próximo partido de San Diego FC: vs. Vancouver Whitecaps, jueves 29 de octubre
  • Próximo partido de Seattle Sounders: vs. Houston Dynamo, jueves 29 de octubre
Bolavip México
Bolavip México
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones