Chicago Fire vs. New York City FC en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 28 de la MLS

Chicago Fire y New York City FC se enfrentan este sábado 10 de octubre, por la jornada 28 de la MLS. Los detalles de la televisación.

El sábado 10 de octubre, Chicago Fire se mete en una recta final de temporada donde cada punto pesa para la pelea por los playoffs de la MLS.

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Con la jornada 28 en marcha, el local pelea por consolidar un lugar entre los mejores de la conferencia, mientras que New York City FC necesita sumar para no quedar al margen de la clasificación.

Horario del partido

México: 12:30 hs

Por dónde ver el partido

México: Apple TV

Apple TV Estados Unidos: Apple TV

Apple TV Sudamérica: Apple TV

Apple TV Centroamérica: Apple TV

Apple TV España: Apple TV

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La actualidad de ambos equipos

Chicago Fire llega como favorito y con motivos para estarlo: viene de golear 3-1 a Vancouver Whitecaps en su último partido, después de haber ganado 1-0 como visitante ante Charlotte FC. La única mancha reciente fue la derrota 0-3 frente a Nashville SC, pero el equipo se repuso rápido y hoy ocupa la cuarta posición con 45 puntos en 27 fechas.

New York City FC, en cambio, llega con una campaña más irregular. Empató 2-2 como visitante ante Atlanta United en su presentación más reciente, luego de caer 0-1 de local frente a New York Red Bulls. Antes de esa racha había ganado 2-0 ante Real Salt Lake, una muestra de que el equipo puede competirle a cualquiera cuando junta las piezas. Marcha octavo con 33 unidades y necesita resultados para no perderle pisada a la zona de clasificación.

El historial entre Chicago Fire y New York City FC

El historial reciente entre ambos sonríe claramente a New York City FC: de los cinco enfrentamientos, ganó tres, empató dos y nunca perdió ante Chicago Fire. La diferencia de gol es contundente, 11 a 5 a favor del equipo neoyorquino.

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El antecedente más próximo fue el 25 de julio de 2026, cuando New York City FC se impuso 3-1 ante Chicago Fire. Antes de eso, en septiembre de 2025, también se había quedado con la victoria por 3-1, confirmando una paridad que en los números no existe.

Últimos 5 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 25/07/2026 New York City FC vs. Chicago Fire 3-1 MLS 2026 14/09/2025 Chicago Fire vs. New York City FC 1-3 MLS 2025 25/05/2025 New York City FC vs. Chicago Fire 3-1 MLS 2025 24/08/2024 New York City FC vs. Chicago Fire 2-2 2024 MLS 14/07/2024 Chicago Fire vs. New York City FC 0-0 2024 MLS

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Toronto FC vs. CF Montreal — sábado 10 de octubre, 11:00 hs

Philadelphia Union vs. Real Salt Lake — sábado 10 de octubre, 17:30 hs

Orlando City vs. Columbus Crew — sábado 10 de octubre, 17:30 hs

New York Red Bulls vs. San Diego FC — sábado 10 de octubre, 17:30 hs

New England Revolution vs. Seattle Sounders — sábado 10 de octubre, 17:30 hs

Inter Miami vs. D.C. United — sábado 10 de octubre, 17:30 hs

Charlotte FC vs. FC Dallas — sábado 10 de octubre, 17:30 hs

Atlanta United vs. FC Cincinnati — sábado 10 de octubre, 17:30 hs

Minnesota United vs. Houston Dynamo — sábado 10 de octubre, 18:30 hs

Sporting Kansas City vs. Portland Timbers — sábado 10 de octubre, 18:30 hs

Austin FC vs. Nashville SC — sábado 10 de octubre, 18:30 hs

Colorado Rapids vs. San Jose Earthquakes — sábado 10 de octubre, 19:30 hs

En síntesis