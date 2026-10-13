Dónde ver EN VIVO CF Montreal vs. Atlanta United por la jornada 29 de la MLS: TV y streaming online

CF Montreal y Atlanta United se enfrentan este miércoles 14 de octubre, en el Saputo Stadium, por la jornada 29 de la MLS. Los detalles de la televisación.

Con la recta final de la temporada regular de la MLS apretando, CF Montreal y Atlanta United se cruzan este miércoles 14 de octubre en el Saputo Stadium, ambos necesitados de puntos para no quedar afuera de la pelea por playoffs.

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Ninguno de los dos está en zona de clasificación directa y cada partido que queda pesa doble. Un resultado positivo puede cambiarle el ánimo a cualquiera de los dos de cara a las últimas fechas.

Horario del partido

México: 17:30 hs

Por dónde ver el partido

México: Apple TV

Apple TV Estados Unidos: Apple TV

Apple TV Sudamérica: Apple TV

Apple TV Centroamérica: Apple TV

Apple TV España: Apple TV

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La actualidad de ambos equipos

CF Montreal llega golpeado tras perder 1-2 como visitante ante Toronto FC, un traspié que cortó el envión que había tomado con el 3-1 a Cincinnati. Antes de esa victoria había sufrido una derrota en casa frente a Columbus Crew, así que el equipo local viene de alternar rachas sin encontrar continuidad. Está quince en la tabla con 24 puntos en 28 partidos, justo en la frontera de la zona de playoffs.

Atlanta United tampoco atraviesa su mejor momento: cayó 1-3 como local ante Cincinnati en su última presentación, después de un empate 2-2 con New York City FC que le cortó una racha positiva con triunfo incluido ante Portland Timbers. Son 27 puntos en 28 fechas y el puesto 14, apenas un escalón arriba de su rival de turno, lo que deja claro que ninguno puede permitirse relajarse en lo que resta del campeonato.

El historial entre CF Montreal y Atlanta United

El historial entre ambos tiene 19 enfrentamientos y una ventaja clara para Atlanta United, que ganó 10 veces por las 5 de CF Montreal, con 5 empates en el medio. La diferencia de gol también lo favorece: 35 contra 25 a lo largo de los años.

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En el cruce más reciente, de mayo de este año, Atlanta se impuso 3-1 ante CF Montreal, continuando una tendencia que viene marcando el historial entre los dos equipos en los últimos encuentros.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 02/05/2026 Atlanta United vs. CF Montreal 3-1 MLS 09/08/2025 CF Montreal vs. Atlanta United 1-1 MLS 23/02/2025 Atlanta United vs. CF Montreal 3-2 MLS 22/10/2024 CF Montreal vs. Atlanta United 2-2 MLS 02/10/2024 Atlanta United vs. CF Montreal 1-2 MLS 13/07/2024 CF Montreal vs. Atlanta United 1-0 MLS 23/09/2023 Atlanta United vs. CF Montreal 4-1 MLS 08/07/2023 CF Montreal vs. Atlanta United 0-1 MLS 30/04/2022 CF Montreal vs. Atlanta United 2-1 MLS 19/03/2022 Atlanta United vs. CF Montreal 3-3 MLS

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Toronto FC vs. Orlando City — miércoles 14 de octubre, 17:30 hs

Inter Miami vs. New York City FC — miércoles 14 de octubre, 17:30 hs

D.C. United vs. New York Red Bulls — miércoles 14 de octubre, 17:30 hs

Columbus Crew vs. Charlotte FC — miércoles 14 de octubre, 17:30 hs

FC Cincinnati vs. New England Revolution — miércoles 14 de octubre, 17:30 hs

St. Louis City vs. Vancouver Whitecaps — miércoles 14 de octubre, 18:30 hs

Nashville SC vs. Sporting Kansas City — miércoles 14 de octubre, 18:30 hs

FC Dallas vs. Seattle Sounders — miércoles 14 de octubre, 18:30 hs

Chicago Fire vs. Philadelphia Union — miércoles 14 de octubre, 18:30 hs

Real Salt Lake vs. San Jose Earthquakes — miércoles 14 de octubre, 19:30 hs

Colorado Rapids vs. Minnesota United — miércoles 14 de octubre, 19:30 hs

San Diego FC vs. Houston Dynamo — miércoles 14 de octubre, 20:30 hs

En síntesis