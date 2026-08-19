Dónde ver EN VIVO Philadelphia Union vs. Inter Miami por la MLS 2026: canales de TV y streaming online

Philadelphia Union y Inter Miami se enfrentan por una nueva jornada de la MLS 2026. Todos los canales de TV y plataformas de streaming online para seguir el partido en vivo.

Philadelphia Union e Inter Miami se enfrentan este miércoles 19 de agosto por el partido correspondiente a la Jornada 20 de la MLS 2026. El encuentro se lleva a cabo en el Subaru Park (Chester, Pensilvania) y comienza a partir de las 17:30hs (Ciudad de México).

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Este apasionante choque de la Conferencia Este enfrenta a dos realidades urgidas de triunfo: Las Garzas de Lionel Messi buscan recuperar el liderato del certamen, mientras que el conjunto de Philadelphia necesita sumar de a tres como local para acercarse a los puestos de playoffs.

¿Por dónde ver el partido?

El partido entre Philadelphia Union e Inter Miami de este miércoles 19 de agosto por la MLS se puede ver en México y todo el mundo de manera exclusiva en streaming a través de Apple TV (MLS Season Pass).

México: Apple TV (MLS Season Pass)

Apple TV (MLS Season Pass) Centroamérica: Apple TV (MLS Season Pass)

Apple TV (MLS Season Pass) Sudamérica: Apple TV (MLS Season Pass)

Apple TV (MLS Season Pass) Estados Unidos: Apple TV (MLS Season Pass)

Apple TV (MLS Season Pass) España: Apple TV (MLS Season Pass)

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La actualidad de ambos equipos

Por el lado del conjunto local, el Philadelphia Union llega revitalizado tras encadenar una racha positiva en la liga. Ubicados en la parte baja de la Conferencia Este, los dirigidos por Ryan Richter intentarán hacerse fuertes ante su afición e imponer un ritmo físico intenso para frenar al poderoso ataque visitante.

Por su parte, el Inter Miami saldrá con la necesidad imperiosa de conseguir una victoria tras haber tropezado duramente en su última jornada frente a Nashville SC. Con Lionel Messi y Luis Suárez liderando el ataque, el cuadro de Florida buscará mostrar su versión más contundente fuera de casa para no perderle pisada al puesto de honor del torneo.

En sintesis

Philadelphia Union e Inter Miami juegan este miércoles 19 de agosto en la MLS.

juegan este miércoles 19 de agosto en la MLS. Lionel Messi busca recuperar el liderato del torneo con Inter Miami en Pensilvania.

busca recuperar el liderato del torneo con Inter Miami en Pensilvania. Apple TV transmitirá el encuentro en vivo y en exclusiva vía MLS Season Pass.