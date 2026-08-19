¿Juega Lionel Messi? Las alineaciones de Philadelphia Unión vs. Inter Miami por la MLS 2026

Desde las 17:30 hs de la CDMX, Inter Miami busca recuperarse de los golpes que sufrió en los últimos días y visita a Philadelphia Union por una nueva jornada de la MLS en la que intentará sumar tres puntos que pueden ser importantes para lo que viene.
Tras la eliminación en la Leagues Cup y la goleada por 4-1 ante Nashville, el equipo de Lionel Messi quiere volver a sonreír en un duelo complicado fuera de casa.
Los locales, por su parte, son uno de los peores equipos del torneo hasta el momento, ya que suman tan solo 19 puntos y se encuentran en la parte baja de la tabla de posiciones. Sin embargo, intentarán hacerse fuertes en su propio estadio.
Alineación de Philadelphia Union
- Andre Blake
- Kai Wagner
- Nathan Harriel
- Neil Pierre
- Frankie Westfield
- Indiana Vassilev
- Danley Jean Jacques
- Jovan Lukic
- Cavan Sullivan
- Bruno Damiani
- Milan Iloski
Alineación de Inter Miami
- Ríos Novo
- Sergio Reguilón
- Luján
- Federico Mura
- Fray
- Telasco Segovia
- Yannick Bright
- Casemiro
- Rodrigo De Paul
- Lionel Messi
- Luis Suárez
Dónde ver EN VIVO Philadelphia Union vs. Inter Miami por la MLS 2026: canales de TV y streaming online
En sintesis
- Philadelphia Union e Inter Miami juegan este miércoles 19 de agosto en la MLS.
- Lionel Messi busca recuperar el liderato del torneo con Inter Miami en Pensilvania.
- Apple TV transmitirá el encuentro en vivo y en exclusiva vía MLS Season Pass.