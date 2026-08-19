¿Juega Lionel Messi? Las alineaciones de Philadelphia Unión vs. Inter Miami por la MLS 2026

Philadelphia Union recibe a Inter Miami este miércoles por la MLS 2026. Todos los detalles de las formaciones para el partido y las novedades de ambos equipos.

Desde las 17:30 hs de la CDMX, Inter Miami busca recuperarse de los golpes que sufrió en los últimos días y visita a Philadelphia Union por una nueva jornada de la MLS en la que intentará sumar tres puntos que pueden ser importantes para lo que viene.

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Tras la eliminación en la Leagues Cup y la goleada por 4-1 ante Nashville, el equipo de Lionel Messi quiere volver a sonreír en un duelo complicado fuera de casa.

Los locales, por su parte, son uno de los peores equipos del torneo hasta el momento, ya que suman tan solo 19 puntos y se encuentran en la parte baja de la tabla de posiciones. Sin embargo, intentarán hacerse fuertes en su propio estadio.

Alineación de Philadelphia Union

Andre Blake

Kai Wagner

Nathan Harriel

Neil Pierre

Frankie Westfield

Indiana Vassilev

Danley Jean Jacques

Jovan Lukic

Cavan Sullivan

Bruno Damiani

Milan Iloski

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Alineación de Inter Miami

Ríos Novo

Sergio Reguilón

Luján

Federico Mura

Fray

Telasco Segovia

Yannick Bright

Casemiro

Rodrigo De Paul

Lionel Messi

Luis Suárez

En sintesis