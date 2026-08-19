¿Juegan Lewandowski y Griezmann? Las alineaciones de Orlando City vs. Chicago Fire por la MLS 2026

A las 17:30 hs de la CDMX, Orlando City y Chicago Fire se enfrentan por una nueva jornada de la MLS 2026, en un verdadero duelo de estrellas que promete muchas emociones.
El encuentro tendrá como principal atractivo el choque entre dos figuras de talla mundial: el francés Antoine Griezmann, por Orlando City, y el polaco Robert Lewandowski, por Chicago Fire. Ambos llegaron hace poco tras dejar la liga española.
Chicago Fire llega en una posición privilegiada en la tabla, ya que ocupa el tercer lugar con 32 unidades solo por detrás de Nashville e Inter Miami. Orlando City, en cambio, marcha décimo con 21 puntos y buscará hacerse fuerte como local para escalar posiciones.
Alineación de Orlando City
- Maxime Crépeau
- Adrián Marín
- Robin Jansson
- David Brekalo
- Griffin Dorsey
- Wilder Cartagena
- Luis Otávio
- Tyrese Spicer
- Antoine Griezmann
- Iván Angulo
- Daryl Dike
Alineación de Chicago Fire
- Christopher Brady
- Andrew Gutman
- Jack Elliott
- Joel Waterman
- Jonathan Dean
- Anton Salétros
- Djé D’Avilla
- Jonathan Bamba
- Maren Haile-Selassie
- Puso Ditheijane
- Robert Lewandowski
Dónde ver EN VIVO Philadelphia Union vs. Inter Miami por la MLS 2026: canales de TV y streaming online
En sintesis
- Antoine Griezmann y Robert Lewandowski se enfrentan en el duelo entre Orlando y Chicago.
- Chicago Fire ocupa la tercera posición de la tabla de la MLS con 32 puntos.
- Orlando City marcha en el décimo lugar del torneo con 21 unidades acumuladas.