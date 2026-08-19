¿Juegan Lewandowski y Griezmann? Las alineaciones de Orlando City vs. Chicago Fire por la MLS 2026

Orlando City recibe a Chicago Fire este miércoles 19 de agosto por una nueva jornada de la MLS 2026.

A las 17:30 hs de la CDMX, Orlando City y Chicago Fire se enfrentan por una nueva jornada de la MLS 2026, en un verdadero duelo de estrellas que promete muchas emociones.

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El encuentro tendrá como principal atractivo el choque entre dos figuras de talla mundial: el francés Antoine Griezmann, por Orlando City, y el polaco Robert Lewandowski, por Chicago Fire. Ambos llegaron hace poco tras dejar la liga española.

Chicago Fire llega en una posición privilegiada en la tabla, ya que ocupa el tercer lugar con 32 unidades solo por detrás de Nashville e Inter Miami. Orlando City, en cambio, marcha décimo con 21 puntos y buscará hacerse fuerte como local para escalar posiciones.

Alineación de Orlando City

Maxime Crépeau

Adrián Marín

Robin Jansson

David Brekalo

Griffin Dorsey

Wilder Cartagena

Luis Otávio

Tyrese Spicer

Antoine Griezmann

Iván Angulo

Daryl Dike

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Alineación de Chicago Fire

Christopher Brady

Andrew Gutman

Jack Elliott

Joel Waterman

Jonathan Dean

Anton Salétros

Djé D’Avilla

Jonathan Bamba

Maren Haile-Selassie

Puso Ditheijane

Robert Lewandowski

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