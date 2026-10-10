Dónde ver EN VIVO Philadelphia Union vs. Real Salt Lake por la jornada 28 de la MLS: TV y streaming online

Philadelphia Union y Real Salt Lake se enfrentan este sábado 10 de octubre, en el Subaru Park, por la jornada 28 de la MLS. Los detalles de la televisación.

Con racha de tres triunfos al hilo y metido en la pelea por meterse entre los mejores de la Conferencia Este, Philadelphia Union recibe el sábado 10 de octubre en el Subaru Park a un Real Salt Lake que viene de un golpe anímico en su último partido como local. La tabla aprieta para ambos a esta altura de la MLS.

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Quedan pocas fechas y cada punto pesa para asegurar un lugar en playoffs. Philadelphia pelea por escalar en la tabla, mientras Real Salt Lake necesita sumar para no quedar al margen de la pelea.

Horario del partido

México: 17:30 hs

Por dónde ver el partido

México: Apple TV

Apple TV Estados Unidos: Apple TV

Apple TV Sudamérica: Apple TV

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Apple TV España: Apple TV

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La actualidad de ambos equipos

Philadelphia Union atraviesa un gran momento: ganó sus últimos tres partidos, incluido un 4-3 como visitante ante Sporting Kansas City y un contundente 5-0 fuera de casa frente a San Diego FC. Está sexto con 39 puntos en 27 fechas, una posición que lo deja cómodo en la carrera por los puestos de clasificación.

Real Salt Lake tuvo un cierre irregular antes de reencontrarse con el triunfo: cayó 0-2 ante Seattle Sounders y 0-3 de local contra Vancouver Whitecaps, pero se repuso con un 3-0 como local frente a New England Revolution en su presentación más reciente. Marcha doceavo con 32 unidades, en una zona donde no puede permitirse más tropiezos si quiere meterse en zona de playoffs.

El historial entre Philadelphia Union y Real Salt Lake

El historial entre ambos tiene a Real Salt Lake como dominador claro: de 13 enfrentamientos se quedó con 6 victorias, Philadelphia apenas ganó 1 y hubo 6 empates. La diferencia de gol también lo favorece, con 24 tantos convertidos contra 16 del conjunto de Pensilvania.

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En los duelos más recientes la tendencia se mantuvo: Real Salt Lake se impuso 2-1 en Filadelfia en 2024 y también había ganado 4-0 en 2019. Philadelphia logró su único triunfo en la serie reciente en 2018, con un 4-1 en condición de local.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 27/04/2024 Philadelphia Union vs. Real Salt Lake 1-2 MLS 14/07/2019 Real Salt Lake vs. Philadelphia Union 4-0 MLS 19/05/2018 Philadelphia Union vs. Real Salt Lake 4-1 MLS 28/05/2017 Real Salt Lake vs. Philadelphia Union 1-0 MLS 31/07/2016 Philadelphia Union vs. Real Salt Lake 1-2 MLS 15/03/2015 Real Salt Lake vs. Philadelphia Union 3-3 MLS 12/04/2014 Philadelphia Union vs. Real Salt Lake 2-2 MLS 04/07/2013 Real Salt Lake vs. Philadelphia Union 2-2 MLS 24/08/2012 Philadelphia Union vs. Real Salt Lake 0-0 MLS 04/09/2011 Real Salt Lake vs. Philadelphia Union 2-1 MLS

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Toronto FC vs. CF Montreal — sábado 10 de octubre, 11:00 hs

Chicago Fire vs. New York City FC — sábado 10 de octubre, 12:30 hs

Orlando City vs. Columbus Crew — sábado 10 de octubre, 17:30 hs

New York Red Bulls vs. San Diego FC — sábado 10 de octubre, 17:30 hs

New England Revolution vs. Seattle Sounders — sábado 10 de octubre, 17:30 hs

Inter Miami vs. D.C. United — sábado 10 de octubre, 17:30 hs

Charlotte FC vs. FC Dallas — sábado 10 de octubre, 17:30 hs

Atlanta United vs. FC Cincinnati — sábado 10 de octubre, 17:30 hs

Minnesota United vs. Houston Dynamo — sábado 10 de octubre, 18:30 hs

Sporting Kansas City vs. Portland Timbers — sábado 10 de octubre, 18:30 hs

Austin FC vs. Nashville SC — sábado 10 de octubre, 18:30 hs

Colorado Rapids vs. San Jose Earthquakes — sábado 10 de octubre, 19:30 hs

En síntesis