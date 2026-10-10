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Dónde ver EN VIVO Philadelphia Union vs. Real Salt Lake por la jornada 28 de la MLS: TV y streaming online

Philadelphia Union y Real Salt Lake se enfrentan este sábado 10 de octubre, en el Subaru Park, por la jornada 28 de la MLS. Los detalles de la televisación.

Union vs. Real Salt Lake, MLS
Union vs. Real Salt Lake, MLS

Con racha de tres triunfos al hilo y metido en la pelea por meterse entre los mejores de la Conferencia Este, Philadelphia Union recibe el sábado 10 de octubre en el Subaru Park a un Real Salt Lake que viene de un golpe anímico en su último partido como local. La tabla aprieta para ambos a esta altura de la MLS.

Quedan pocas fechas y cada punto pesa para asegurar un lugar en playoffs. Philadelphia pelea por escalar en la tabla, mientras Real Salt Lake necesita sumar para no quedar al margen de la pelea.

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Horario del partido

  • México: 17:30 hs

Por dónde ver el partido

  • México: Apple TV
  • Estados Unidos: Apple TV
  • Sudamérica: Apple TV
  • Centroamérica: Apple TV
  • España: Apple TV

La actualidad de ambos equipos

Philadelphia Union atraviesa un gran momento: ganó sus últimos tres partidos, incluido un 4-3 como visitante ante Sporting Kansas City y un contundente 5-0 fuera de casa frente a San Diego FC. Está sexto con 39 puntos en 27 fechas, una posición que lo deja cómodo en la carrera por los puestos de clasificación.

Real Salt Lake tuvo un cierre irregular antes de reencontrarse con el triunfo: cayó 0-2 ante Seattle Sounders y 0-3 de local contra Vancouver Whitecaps, pero se repuso con un 3-0 como local frente a New England Revolution en su presentación más reciente. Marcha doceavo con 32 unidades, en una zona donde no puede permitirse más tropiezos si quiere meterse en zona de playoffs.

El historial entre Philadelphia Union y Real Salt Lake

El historial entre ambos tiene a Real Salt Lake como dominador claro: de 13 enfrentamientos se quedó con 6 victorias, Philadelphia apenas ganó 1 y hubo 6 empates. La diferencia de gol también lo favorece, con 24 tantos convertidos contra 16 del conjunto de Pensilvania.

En los duelos más recientes la tendencia se mantuvo: Real Salt Lake se impuso 2-1 en Filadelfia en 2024 y también había ganado 4-0 en 2019. Philadelphia logró su único triunfo en la serie reciente en 2018, con un 4-1 en condición de local.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
27/04/2024Philadelphia Union vs. Real Salt Lake1-2MLS
14/07/2019Real Salt Lake vs. Philadelphia Union4-0MLS
19/05/2018Philadelphia Union vs. Real Salt Lake4-1MLS
28/05/2017Real Salt Lake vs. Philadelphia Union1-0MLS
31/07/2016Philadelphia Union vs. Real Salt Lake1-2MLS
15/03/2015Real Salt Lake vs. Philadelphia Union3-3MLS
12/04/2014Philadelphia Union vs. Real Salt Lake2-2MLS
04/07/2013Real Salt Lake vs. Philadelphia Union2-2MLS
24/08/2012Philadelphia Union vs. Real Salt Lake0-0MLS
04/09/2011Real Salt Lake vs. Philadelphia Union2-1MLS

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

  • Toronto FC vs. CF Montreal — sábado 10 de octubre, 11:00 hs
  • Chicago Fire vs. New York City FC — sábado 10 de octubre, 12:30 hs
  • Orlando City vs. Columbus Crew — sábado 10 de octubre, 17:30 hs
  • New York Red Bulls vs. San Diego FC — sábado 10 de octubre, 17:30 hs
  • New England Revolution vs. Seattle Sounders — sábado 10 de octubre, 17:30 hs
  • Inter Miami vs. D.C. United — sábado 10 de octubre, 17:30 hs
  • Charlotte FC vs. FC Dallas — sábado 10 de octubre, 17:30 hs
  • Atlanta United vs. FC Cincinnati — sábado 10 de octubre, 17:30 hs
  • Minnesota United vs. Houston Dynamo — sábado 10 de octubre, 18:30 hs
  • Sporting Kansas City vs. Portland Timbers — sábado 10 de octubre, 18:30 hs
  • Austin FC vs. Nashville SC — sábado 10 de octubre, 18:30 hs
  • Colorado Rapids vs. San Jose Earthquakes — sábado 10 de octubre, 19:30 hs

En síntesis

  • Philadelphia Union y Real Salt Lake se enfrentan este sábado 10 de octubre por la jornada 28 de la MLS.
  • El partido se transmitirá por Apple TV.
  • Philadelphia Union suma 39 puntos tras vencer a Orlando City, Sporting Kansas City y San Diego FC.
  • Real Salt Lake suma 32 puntos en el torneo.
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