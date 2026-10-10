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Alineaciones de St. Louis City y LA Galaxy por la MLS: formaciones probables

St. Louis City y LA Galaxy se enfrentan este domingo 11 de octubre en el Energizer Park por la MLS. Las formaciones probables de los dos equipos.

STL FC vs. LA Galaxy, MLS
STL FC vs. LA Galaxy, MLS

Se viene St. Louis City vs. LA Galaxy este domingo 11 de octubre en el Energizer Park desde las 17:00 hora de México por la MLS: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.

Cómo llegan St. Louis City y LA Galaxy

St. Louis City viene de ganarle 3-0 a New York Red Bulls y acumula 3 triunfos en sus últimos 3 partidos.

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LA Galaxy viene de ganarle 3-2 a Colorado Rapids y acumula 2 triunfos, 1 empate en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de St. Louis City y LA Galaxy

St. Louis City (3-4-3): Roman Burki, Fallou Fall, Timo Baumgartl, Dante Polvara, Tomas Totland, Daniel Edelman, Chris Durkin, Conrad Wallem, Alexandru Matan, Rafael Navarro, Carlo Holse. DT: Yoann Damet.

LA Galaxy (4-3-3): JT Marcinkowski, John Nelson, Jakob Glesnes, Justin Haak, Calegari, Sergi Roberto, Erik Thommy, Pablo Ruiz, Robert Taylor, Kyogo Furuhashi, Harbor Miller. DT: Greg Vanney.

Suplentes de St. Louis City: Lukas MacNaughton, Tomas Ostrak, Simon Becher, Rafael Santos, Miguel Perez, Ben Lundt, Mykhi Joyner, Jeong Sang-bin, Jaziel Orozco.

Suplentes de LA Galaxy: Novak Micovic, Julian Aude, Maya Yoshida, Lucas Sanabria, Marco Reus, Elijah Wynder, Carlos Garces, Troy Elgersma.

La previa de St. Louis City y LA Galaxy: todo lo que hay que saber

  • Día: domingo 11 de octubre
  • Hora: 17:00 (hora de México)
  • Estadio: Energizer Park
  • Próximo partido de St. Louis City: vs. Vancouver Whitecaps, jueves 15 de octubre
  • Próximo partido de LA Galaxy: vs. Portland Timbers, jueves 15 de octubre
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