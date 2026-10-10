Alineaciones de St. Louis City y LA Galaxy por la MLS: formaciones probables

Se viene St. Louis City vs. LA Galaxy este domingo 11 de octubre en el Energizer Park desde las 17:00 hora de México por la MLS: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.
Cómo llegan St. Louis City y LA Galaxy
St. Louis City viene de ganarle 3-0 a New York Red Bulls y acumula 3 triunfos en sus últimos 3 partidos.
LA Galaxy viene de ganarle 3-2 a Colorado Rapids y acumula 2 triunfos, 1 empate en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de St. Louis City y LA Galaxy
St. Louis City (3-4-3): Roman Burki, Fallou Fall, Timo Baumgartl, Dante Polvara, Tomas Totland, Daniel Edelman, Chris Durkin, Conrad Wallem, Alexandru Matan, Rafael Navarro, Carlo Holse. DT: Yoann Damet.
LA Galaxy (4-3-3): JT Marcinkowski, John Nelson, Jakob Glesnes, Justin Haak, Calegari, Sergi Roberto, Erik Thommy, Pablo Ruiz, Robert Taylor, Kyogo Furuhashi, Harbor Miller. DT: Greg Vanney.
Suplentes de St. Louis City: Lukas MacNaughton, Tomas Ostrak, Simon Becher, Rafael Santos, Miguel Perez, Ben Lundt, Mykhi Joyner, Jeong Sang-bin, Jaziel Orozco.
Suplentes de LA Galaxy: Novak Micovic, Julian Aude, Maya Yoshida, Lucas Sanabria, Marco Reus, Elijah Wynder, Carlos Garces, Troy Elgersma.
La previa de St. Louis City y LA Galaxy: todo lo que hay que saber
- Día: domingo 11 de octubre
- Hora: 17:00 (hora de México)
- Estadio: Energizer Park
- Próximo partido de St. Louis City: vs. Vancouver Whitecaps, jueves 15 de octubre
- Próximo partido de LA Galaxy: vs. Portland Timbers, jueves 15 de octubre