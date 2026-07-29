¿Por qué no juega Lionel Messi el All-Star Game 2026 de la MLS vs. Liga MX?

El argentino no formará parte del equipo de la MLS para enfrentar a la Liga MX hoy en Charlotte.

El All-Star Game 2026 se disputa hoy desde las 18:00 hs de la CDMX, con un nuevo enfrentamiento entre las máximas figuras de la MLS y la Liga MX. El encuentro se jugará en el Bank of America Stadium, ubicado en Charlotte, Carolina del Norte, Estados Unidos.

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Como sucede cada año, el duelo reunirá a algunos de los futbolistas más destacados de ambas ligas. Sin embargo, el equipo de la MLS tendrá ausencias de peso que le restarán brillo al espectáculo y dejarán a los aficionados sin la posibilidad de ver a varias de sus máximas figuras en acción.

Una de las bajas más importantes será la de Lionel Messi, quien no formará parte del plantel de la MLS para este compromiso. La ausencia del capitán argentino representa un golpe para el evento, ya que era uno de los jugadores más esperados por los aficionados.

¿Por qué no juega Lionel Messi el All-Star Game 2026?

Lionel Messi no disputará el All-Star Game porque recién este miércoles se reincorporó a los entrenamientos de Inter Miami tras finalizar sus vacaciones luego de su participación en el Mundial 2026.

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Además, desde su llegada a la MLS en 2023, Messi nunca disputó un All-Star Game, por lo que su ausencia en la edición 2026 mantiene una tendencia que se ha repetido desde que desembarcó en el fUtbol estadounidense.

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