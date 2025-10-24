La agenda futbolera del fin de semana iniciará con un muy atractivo partido en los Estados Unidos: Inter Miami recibirá a sus pares de Nashville SC en el Chase Stadium este viernes por la noche, en el juego que da comienzo a los Playoffs de la MLS Cup 2025. A continuación, entérate cuáles son las formaciones que propondrán cada uno de los entrenadores.

La probable alineación de Inter Miami ante Nashville:

Rocco Ríos Novo .

. Ian Fray .

. Maximiliano Falcón .

. Noah Allen .

. Jordi Alba .

. Rodrigo De Paul .

. Sergio Busquets .

. Yannick Bright .

. Lionel Messi .

. Luis Suárez .

. Baltasar Rodríguez.

DT: Javier Mascherano.

Messi será titular ante el rival ¡al que le viene de marcar el partido pasado!

La probable alineación de Nashville ante Inter Miami:

Joe Willis .

. Andy Najar .

. Jack Maher .

. Walker Zimmerman .

. Daniel Lovitz .

. Sondre Etiquetaseth .

. Cameron Yazbek .

. Alex Muyl .

. Hany Mukhtar .

. Sam Surridge .

. Jacob Shaffelburg.

DT: Brian Callaghan.

¿A qué hora juegan Inter Miami vs. Nashville por la MLS Cup 2025?

El partido Inter Miami CF vs. Nashville SC se llevará a cabo HOY viernes 24 de octubre, con sede en el Chase Stadium (Fort Lauderdale, Estados Unidos), desde las 18.00 horas del Centro de México -20.00 hora local-, por el primer partido de la “serie de tres” de la primera ronda de los Playoffs de la MLS Cup 2025.

¿Qué canal transmite Inter Miami vs. Nashville por la MLS Cup 2025?

El partido Inter Miami CF vs. Nashville SC se podrá sintonizar EN VIVO y EN DIRECTO a lo largo y ancho del territorio mexicano, en forma exclusiva, a través del MLS Season Pass de Apple TV. Será la única pantalla que transmitirá el encuentro tanto en suelo nacional como en todo el continente.

