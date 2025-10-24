Inter Miami y Nashville SC abrirán este viernes 24 de octubre una serie espectacular por la primera ronda de los Playoffs de la MLS Cup 2025. Las ‘Garzas’ y los ‘Boys in Gold’ darán comienzo a la fase eliminatoria de la temporada, cuando se vean las caras esta noche en el Chase Stadium de Fort Lauderdale.

El cruce del día de la fecha no será más que el primero de una serie “al mejor de tres”, tal como indica el reglamento para el formato de esta instancia. Por haber finalizado en una mejor posición en la fase regular, Inter Miami comenzará como local: terminaron en el 3° lugar de la Conferencia, mientras que su rival en el 6° puesto de la misma.

¿Qué pasa si Inter Miami pierde ante Nashville por la MLS Cup 2025?

En caso de una derrota del dueño de casa esta noche, Nashville se llevará el primer punto y se pondrá 1-0 en la serie. Sin embargo, esto no dejaría eliminado a Inter Miami todavía: tendría que ganar el segundo partido (de visitante) para poder empatar la serie, y luego ganar el tercer partido (de local) para poder clasificar a semifinales de Conferencia.

Messi terminó feliz en su último juego con Nashville: ¿repetirá? [foto: Getty]

¿Qué pasa si Inter Miami empata ante Nashville por la MLS Cup 2025?

Si las ‘Garzas’ igualan con los ‘Boys in Gold’ este viernes, habrá una tanda de penales para definir el primer punto de la serie. El sistema de competición de la primera ronda de los Playoffs señala que sí o sí tiene que haber un ganador en cada uno de los tres juegos. Por ello, el vencedor de esa tanda de penales se pondrá 1-0 y viajará a Nashville en ventaja para el segundo encuentro.

¿Qué pasa si Inter Miami gana ante Nashville por la MLS Cup 2025?

De poder lograr una victoria en Fort Lauderdale, Inter Miami ganará el primer punto de la serie y quedará 1-0. De ese modo, le alcanzaría con un triunfo en el segundo enfrentamiento fuera de casa para avanzar de fase; y si no, tendrá una ‘segunda chance’ para obtener su boleto en el tercer partido de la serie a disputarse también en casa de las Garzas.

¿Cuándo serán los tres juegos entre Inter Miami y Nashville por la MLS Cup 2025?

El equipo de Lionel Messi tiene el calendario confirmado para esta primera ronda de los Playoffs: el primer encuentro, tal fue mencionado, se disputará este viernes 24 de octubre en el Chase Stadium desde las 18.00 hora CDMX; el segundo encuentro se jugará el sábado 1 de noviembre en el GEODIS Park desde las 17.30 hora CDMX, y el tercer encuentro, en caso de ser necesario, se celebrará el sábado 8 de noviembre otra vez en el Chase Stadium, con horario a confirmar.

