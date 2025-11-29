¿Juega Lionel Messi? Las alineaciones de Inter Miami vs. New York City FC por los Playoffs de la MLS 2025

Inter Miami está a las puertas de la gloria. Las Garzas se encuentran en la Final de la Conferencia Este, a solamente un puñado de partidos de conseguir su primer título de MLS en la historia, aunque para eso deberán superar el duro rival que tendrán enfrente este sábado 29 noviembre, razón por la que el conjunto de la Florida pondrá en campo lo mejor que tiene a disposición.

El rival de Inter Miami será New York City, acostumbrado a citas importantes y dispuesto a ser una roca en el zapato para cualquiera que lo cruce en el camino. Por ese motivo, se espera que ambos planteles salgan al campo de juego con sus mejores opciones disponibles.

Por parte de Inter Miami, la intención es mantener la mayoría de la misma alineación que viene de obtener el pase a la gran final, con Lionel Messi conformando la dupla de ataque con el joven Mateo Silvetti, hecho que deja a Luis Suárez en la banca de relevos.

El horario de inicio del encuentro está previsto para las 17:00hs del Centro de México, 18:00hs en Bogotá y 20:00hs de Buenos Aires, por lo que se viene una jornada a puro futbol, con la expectativa de ver si Messi puede llevar a Inter Miami a las puertas de conseguir el máximo objetivo trazado a principios de año.

La alineación de Inter Miami para recibir a New York City

Rocco Ríos Novo

Ian Fray

Maxi Falcón

Noah Allen

Jordi Alba

Tadeo Allende

Rodrigo De Paul

Sergio Busquets

Baltasar Rodríguez

Lionel Messi

Mateo Silvetti



DT: Javier Macherano.

La alineación de New York City para visitar a Inter Miami