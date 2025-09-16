El Inter Miami de Lionel Messi tendrá pronto una especie de revancha con un oponente con el que se ha generado ‘pica’: Seattle Sounders, equipo que viene de ganarle una final, en una definición que terminó con turbulencia entre jugadores y staff de ambos clubes. A continuación, repasa las formaciones que utilizarán ambos rivales para el juego de MLS.

Las ‘Garzas’ se ubican en la 8° colocación de la tabla de posiciones de la Conferencia Este, con 46 puntos, producto de trece victorias, siete igualdades y seis caídas. Por su parte, los ‘Rave Green’ se encuentran en el 4° puesto de la Conferencia Oeste, con 45 unidades, tras cosechar doce triunfos, nueve empates y siete derrotas.

La probable alineación de Inter Miami ante Seattle Sounders:

Óscar Ustari .

. Ian Fray .

. Gonzalo Luján .

. Maximiliano Falcón .

. Noah Allen .

. Jordi Alba .

. Rodrigo De Paul .

. Sergio Busquets .

. Yannick Bright .

. Lionel Messi .

. Tadeo Allende.

DT: Javier Mascherano.

La probable alineación de Seattle Sounders ante Inter Miami:

Stefan Frei .

. Alex Roldán .

. Jackson Ragen .

. Yeimar Gómez Andrade .

. Reed Baker-Whiting .

. Cristian Roldán .

. Obed Vargas .

. Kalani Kossa-Rienzi .

. Jesús Ferreira .

. Paul Rothrock .

. Danny Musovski.

DT: Brian Schmetzer.

¿Cuándo y a qué hora juegan Inter Miami vs. Seattle por la MLS 2025?

El partido Inter Miami vs. Seattle Sounders tendrá lugar HOY martes 16 de septiembre, con sede en el Chase Stadium (Fort Lauderdale, Estados Unidos), desde las 17.30 horas del territorio mexicano -19.30 hora local-, por la continuidad de la jornada 30 de la Major League Soccer 2025 (interzonal).

¿Qué canal transmite Inter Miami vs. Seattle por la MLS 2025?

El partido Inter Miami vs. Seattle Sounders se podrá sintonizar EN VIVO y EN DIRECTO a lo largo y ancho de México, en forma exclusiva, a través del MLS Season Pass de Apple TV. Será la única pantalla que transmitirá el encuentro de este martes por la tarde.

