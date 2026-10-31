LA Galaxy vs. Austin FC en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 33 de la MLS

LA Galaxy y Austin FC se enfrentan este sábado 31 de octubre, en el Dignity Health Sports Park, por la jornada 33 de la MLS. Los detalles de la televisación.

LA Galaxy recibe a Austin FC este sábado 31 de octubre desde las 15:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 33 de la MLS, se disputará en el Dignity Health Sports Park. Con apenas cinco fechas por jugarse, cada punto empieza a pesar distinto en la tabla de la MLS. LA Galaxy llega como el favorito de la noche, pero Austin FC no tiene margen para regalar nada.

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El playoff asoma en el horizonte y ninguno de los dos quiere quedar afuera de la discusión. Un resultado positivo puede cambiar el ánimo de cara al cierre de la temporada regular.

La actualidad de ambos equipos

LA Galaxy viene de un empate agónico 2-2 ante LAFC que le dejó gusto a poco, aunque antes de eso había mostrado solidez con un triunfo claro sobre Portland Timbers. Son 41 puntos en 32 partidos, números que lo mantienen en zona de pelea en la tabla sin terminar de asegurar nada.

Austin FC atraviesa un momento más complicado. Cayó en su propia cancha frente a Real Salt Lake y en las últimas semanas alternó una victoria ajustada con dos derrotas como local, un dato que preocupa de cara a lo que resta. Con 34 unidades, necesita reaccionar rápido para no quedar relegado en la pelea por los puestos de playoff.

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El historial entre LA Galaxy y Austin FC

El historial entre ambos está prácticamente parejo: de 13 enfrentamientos, LA Galaxy ganó 6, Austin FC se quedó con 5 y hubo 2 empates. La diferencia de gol también es mínima, 19 contra 17 a favor del equipo angelino.

En los cruces más recientes no hay un dominador claro. El duelo de abril de este año lo ganó LA Galaxy de visitante, pero en 2025 Austin FC se impuso en dos de los tres encuentros que disputaron, incluido un triunfo como local.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 11/04/2026 Austin FC vs. LA Galaxy 1-2 MLS 17/07/2025 LA Galaxy vs. Austin FC 1-2 MLS 19/04/2025 Austin FC vs. LA Galaxy 1-0 MLS 05/02/2025 LA Galaxy vs. Austin FC 1-1 Club Friendlies 06/10/2024 LA Galaxy vs. Austin FC 2-1 MLS 27/04/2024 Austin FC vs. LA Galaxy 2-0 MLS 11/02/2024 Austin FC vs. LA Galaxy 3-1 Club Friendlies 25/09/2023 Austin FC vs. LA Galaxy 3-3 MLS 23/04/2023 LA Galaxy vs. Austin FC 2-0 MLS 29/05/2022 LA Galaxy vs. Austin FC 4-1 MLS

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Horario del partido

México: 15:00 hs

Por dónde ver el partido

México: Apple TV

Apple TV Estados Unidos: Apple TV

Apple TV Sudamérica: Apple TV

Apple TV Centroamérica: Apple TV

Apple TV España: Apple TV

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Charlotte FC vs. Orlando City — sábado 31 de octubre, 11:00 hs

New York City FC vs. CF Montreal — sábado 31 de octubre, 12:00 hs

Columbus Crew vs. D.C. United — sábado 31 de octubre, 12:00 hs

FC Cincinnati vs. Philadelphia Union — sábado 31 de octubre, 12:00 hs

Sporting Kansas City vs. FC Dallas — sábado 31 de octubre, 13:00 hs

St. Louis City vs. San Diego FC — sábado 31 de octubre, 13:00 hs

San Jose Earthquakes vs. Real Salt Lake — sábado 31 de octubre, 15:00 hs

Colorado Rapids vs. Chicago Fire — sábado 31 de octubre, 19:30 hs

Vancouver Whitecaps vs. Seattle Sounders — domingo 1 de noviembre, 14:30 hs

Atlanta United vs. Toronto FC — domingo 1 de noviembre, 15:30 hs

Nashville SC vs. New York Red Bulls — domingo 1 de noviembre, 15:30 hs

New England Revolution vs. Inter Miami — domingo 1 de noviembre, 18:00 hs

LAFC vs. Minnesota United — domingo 1 de noviembre, 19:30 hs

Portland Timbers vs. Houston Dynamo — domingo 1 de noviembre, 20:45 hs

En síntesis