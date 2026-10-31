Alineaciones de LA Galaxy y Austin FC por la MLS: formaciones probables

LA Galaxy y Austin FC se enfrentan este sábado 31 de octubre en el Dignity Health Sports Park por la MLS. Las formaciones probables de los dos equipos.

LA Galaxy recibe a Austin FC este sábado 31 de octubre desde las 15:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 33 de la MLS, se disputará en el Dignity Health Sports Park. LA Galaxy viene de empatar 2-2 con LAFC y acumula 1 triunfo, 2 empates en sus últimos 3 partidos. Austin FC viene de caer 1-2 ante Real Salt Lake y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.

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