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Alineaciones de LA Galaxy y Austin FC por la MLS: formaciones probables

LA Galaxy y Austin FC se enfrentan este sábado 31 de octubre en el Dignity Health Sports Park por la MLS. Las formaciones probables de los dos equipos.

LA Galaxy vs. Austin, MLS
LA Galaxy vs. Austin, MLS

LA Galaxy recibe a Austin FC este sábado 31 de octubre desde las 15:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 33 de la MLS, se disputará en el Dignity Health Sports Park. LA Galaxy viene de empatar 2-2 con LAFC y acumula 1 triunfo, 2 empates en sus últimos 3 partidos. Austin FC viene de caer 1-2 ante Real Salt Lake y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de LA Galaxy y Austin FC

LA Galaxy (4-3-3): JT Marcinkowski, Harbor Miller, Justin Haak, Carlos Garcés, John Nelson, Pablo Ruiz, Sergi Roberto, Erik Thommy, Robert Taylor, João Klauss, Joseph Paintsil. DT: Greg Vanney.

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Austin FC (3-4-3): Damian Las, Mikkel Desler, Ilie Sánchez, Guilherme Biro, Joseph Rosales, Besard Šabović, Jorge Alastuey, Jon Gallagher, Myrto Uzuni, Brandon Vázquez, Facundo Torres. DT: Davy Arnaud.

La previa de LA Galaxy y Austin FC: todo lo que hay que saber

  • Día: sábado 31 de octubre
  • Hora: 15:00 (hora de México)
  • Estadio: Dignity Health Sports Park
  • Historial: 13 cruces — LA Galaxy ganó 6, Austin FC ganó 5 y empataron 2
  • Último antecedente: 11/04/2026: Austin FC 1-2 LA Galaxy
  • Próximo partido de LA Galaxy: vs. Real Salt Lake, domingo 8 de noviembre
  • Próximo partido de Austin FC: vs. Portland Timbers, domingo 8 de noviembre
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