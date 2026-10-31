Alineaciones de LA Galaxy y Austin FC por la MLS: formaciones probables

LA Galaxy recibe a Austin FC este sábado 31 de octubre desde las 15:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 33 de la MLS, se disputará en el Dignity Health Sports Park. LA Galaxy viene de empatar 2-2 con LAFC y acumula 1 triunfo, 2 empates en sus últimos 3 partidos. Austin FC viene de caer 1-2 ante Real Salt Lake y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de LA Galaxy y Austin FC
LA Galaxy (4-3-3): JT Marcinkowski, Harbor Miller, Justin Haak, Carlos Garcés, John Nelson, Pablo Ruiz, Sergi Roberto, Erik Thommy, Robert Taylor, João Klauss, Joseph Paintsil. DT: Greg Vanney.
Austin FC (3-4-3): Damian Las, Mikkel Desler, Ilie Sánchez, Guilherme Biro, Joseph Rosales, Besard Šabović, Jorge Alastuey, Jon Gallagher, Myrto Uzuni, Brandon Vázquez, Facundo Torres. DT: Davy Arnaud.
La previa de LA Galaxy y Austin FC: todo lo que hay que saber
- Día: sábado 31 de octubre
- Hora: 15:00 (hora de México)
- Estadio: Dignity Health Sports Park
- Historial: 13 cruces — LA Galaxy ganó 6, Austin FC ganó 5 y empataron 2
- Último antecedente: 11/04/2026: Austin FC 1-2 LA Galaxy
- Próximo partido de LA Galaxy: vs. Real Salt Lake, domingo 8 de noviembre
- Próximo partido de Austin FC: vs. Portland Timbers, domingo 8 de noviembre