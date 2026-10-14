LA Galaxy vs. Portland Timbers en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 30 de la MLS

La pelea por un lugar en playoffs llega al Dignity Health Sports Park este miércoles 14 de octubre, con LA Galaxy y Portland Timbers separados por apenas tres puntos en la tabla.
Ninguno de los dos puede permitirse relajarse en esta etapa de la MLS, donde cada partido pesa para asegurar un cupo en la fase final. Un resultado adverso puede complicar seriamente las cuentas de cualquiera de los dos.
Horario del partido
- México: 20:30 hs
Por dónde ver el partido
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La actualidad de ambos equipos
LA Galaxy llega golpeado después de la goleada 6-2 que sufrió como visitante ante St. Louis City, un traspié que corta una racha de dos triunfos consecutivos. El equipo de Carson está noveno con 36 puntos en 29 partidos, en una posición que todavía permite soñar con playoffs pero que no da margen para más errores.
Portland Timbers viene de un empate 3-3 como visitante frente a Sporting Kansas City, que le permitió cortar una seguidilla negativa de dos derrotas al hilo. Con 33 puntos en 28 encuentros, los Timbers están décimos y necesitan sumar de manera sostenida si quieren meterse entre los mejores antes de que termine la fase regular.
El historial entre LA Galaxy y Portland Timbers
El historial entre ambos es tan parejo como lo que muestra hoy la tabla: en 43 enfrentamientos hay 16 triunfos para cada lado y 11 empates, con Portland apenas arriba en la diferencia de gol global, 80 a 71. Los últimos cruces confirman esa paridad, con triunfos cortos, empates y hasta alguna goleada repartida entre los dos.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|22/03/2026
|Portland Timbers vs. LA Galaxy
|1-1
|MLS
|23/01/2026
|Portland Timbers vs. LA Galaxy
|0-1
|Club Friendlies
|28/04/2025
|LA Galaxy vs. Portland Timbers
|2-4
|MLS
|16/03/2025
|Portland Timbers vs. LA Galaxy
|1-1
|MLS
|19/09/2024
|Portland Timbers vs. LA Galaxy
|4-2
|MLS
|21/07/2024
|LA Galaxy vs. Portland Timbers
|3-2
|MLS
|01/10/2023
|LA Galaxy vs. Portland Timbers
|3-3
|MLS
|25/03/2023
|Portland Timbers vs. LA Galaxy
|0-0
|MLS
|12/02/2023
|LA Galaxy vs. Portland Timbers
|1-4
|Club Friendlies
|18/06/2022
|LA Galaxy vs. Portland Timbers
|1-1
|MLS
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- LAFC vs. Austin FC — miércoles 14 de octubre, 20:30 hs
En síntesis
- LA Galaxy y Portland Timbers se enfrentan este miércoles 14 de octubre por la jornada 30 de la MLS.
- El partido se transmitirá por Apple TV.
- LA Galaxy suma 36 puntos en el torneo.
- Portland Timbers suma 33 puntos en el torneo.