LAFC vs. Austin FC: horario y dónde ver en vivo y online en México, por la jornada 30 de la MLS

LAFC y Austin FC se enfrentan este miércoles 14 de octubre, en el BMO Stadium, por la jornada 30 de la MLS. Los detalles de la televisación.

LAFC es local ante Austin FC este miércoles 14 de octubre en el BMO Stadium por la 30ª jornada de la MLS.

Publicidad

LAFC llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Austin FC tratará de dar el golpe.

Horario del partido

México: 20:30 hs

Por dónde ver el partido

México: Apple TV

Apple TV Estados Unidos: Apple TV

Apple TV Sudamérica: Apple TV

Apple TV Centroamérica: Apple TV

Apple TV España: Apple TV

Publicidad

La actualidad de ambos equipos

LAFC viene de empatar 1-1 como local ante Vancouver Whitecaps. El equipo ocupa el puesto 6 con 42 puntos. Antes perdió 0-1 como visitante ante FC Dallas.

Austin FC perdió 1-4 como local ante Nashville SC en la fecha anterior. Austin FC está 13° en la tabla con 31 puntos. Antes empató 3-3 como local ante San Diego FC.

El historial entre LAFC y Austin FC

LAFC y Austin FC se enfrentaron 5 veces en los últimos años: 2 triunfos de LAFC, 2 de Austin FC y 1 empate.

Publicidad

Últimos 5 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 22/03/2026 Austin FC vs. LAFC 0-0 MLS 2026 03/11/2025 Austin FC vs. LAFC 1-4 MLS 2025 30/10/2025 LAFC vs. Austin FC 2-1 MLS 2025 12/10/2025 Austin FC vs. LAFC 1-0 MLS 2025 15/03/2025 LAFC vs. Austin FC 0-1 MLS 2025

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

LA Galaxy vs. Portland Timbers — miércoles 14 de octubre, 20:30 hs

Publicidad

En síntesis