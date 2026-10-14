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LAFC vs. Austin FC: horario y dónde ver en vivo y online en México, por la jornada 30 de la MLS

LAFC y Austin FC se enfrentan este miércoles 14 de octubre, en el BMO Stadium, por la jornada 30 de la MLS. Los detalles de la televisación.

LAFC vs. Austin, MLS
LAFC vs. Austin, MLS

LAFC es local ante Austin FC este miércoles 14 de octubre en el BMO Stadium por la 30ª jornada de la MLS.

LAFC llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Austin FC tratará de dar el golpe.

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Horario del partido

  • México: 20:30 hs

Por dónde ver el partido

  • México: Apple TV
  • Estados Unidos: Apple TV
  • Sudamérica: Apple TV
  • Centroamérica: Apple TV
  • España: Apple TV

La actualidad de ambos equipos

LAFC viene de empatar 1-1 como local ante Vancouver Whitecaps. El equipo ocupa el puesto 6 con 42 puntos. Antes perdió 0-1 como visitante ante FC Dallas.

Austin FC perdió 1-4 como local ante Nashville SC en la fecha anterior. Austin FC está 13° en la tabla con 31 puntos. Antes empató 3-3 como local ante San Diego FC.

El historial entre LAFC y Austin FC

LAFC y Austin FC se enfrentaron 5 veces en los últimos años: 2 triunfos de LAFC, 2 de Austin FC y 1 empate.

Últimos 5 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
22/03/2026Austin FC vs. LAFC0-0MLS 2026
03/11/2025Austin FC vs. LAFC1-4MLS 2025
30/10/2025LAFC vs. Austin FC2-1MLS 2025
12/10/2025Austin FC vs. LAFC1-0MLS 2025
15/03/2025LAFC vs. Austin FC0-1MLS 2025

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

  • LA Galaxy vs. Portland Timbers — miércoles 14 de octubre, 20:30 hs

En síntesis

  • LAFC y Austin FC se enfrentan este miércoles 14 de octubre por la jornada 30 de la MLS.
  • El partido se transmitirá por Apple TV.
  • LAFC suma 42 puntos en el torneo.
  • Austin FC suma 31 puntos en el torneo.
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