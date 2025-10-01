Lionel Andrés Messi y Cristiano Ronaldo marcaron un antes y un después en la historia del futbol gracias a todo lo que lograron a lo largo de su carrera en los últimos años. El debate sobre cuál de los dos es mejor sigue vigente y seguirá abierto, ya que todos tienen opiniones distintas con fundamentos.
El astro argentino y el portugués consiguieron cosas únicas que los colocan entre los mejores de la historia. Actualmente se encuentran en la etapa final de su carrera, priorizando el bienestar de sus familias. Messi juega en el Inter Miami de la MLS y Cristiano Ronaldo en Al-Nassr de Arabia Saudita, donde siguen siendo determinantes en sus equipos.
Mientras tanto, la reconocida revista Four Four Two elaboró una lista con los 100 mejores futbolistas que se destacaron a lo largo del Siglo XXI, poniendo fin al debate sobre quién es el más grande de todos, que también es considerado el mejor de la historia.
Para la revista, Messi es el jugador más determinante de la última década, mientras que Cristiano ocupa el segundo lugar. Mientras tanto, los futbolistas que completan el TOP 5 son otros tres gigantes: Andrés Iniesta, Xavi Hernández y Ronaldinho.
Los 100 mejores futbolistas del siglo XXI según Four Four Two:
- Lionel Messi
- Cristiano Ronaldo
- Andrés Iniesta
- Xavi
- Ronaldinho
- Zinedine Zidane
- Thierry Henry
- Manuel Neuer
- Kaka
- Luis Suárez
- Karim Benzema
- Dani Alves
- Zlatan Ibrahimovic
- Luka Modric
- Samuel Eto’o
- Wayne Rooney
- Ronaldo Nazario
- Philipp Lahm
- Sergio Ramos
- Thomas Muller
- Steven Gerrard
- Arjen Robben
- Ashley Cole
- Gerard Piqué
- Neymar
- Sergio Agüero
- Iker Casillas
- Robert Lewandowski
- Gareth Bale
- Sergio Busquets
- Andriy Shevchenko
- Rio Ferdinand
- Kylian Mbappé
- Andrea Pirlo
- Claude Makelele
- Gianluigi Buffon
- Frank Lampard
- Patrick Vieira
- Francesco Totti
- Franck Ribery
- Didier Drogba
- Mohamed Salah
- Vincent Kompany
- Luis Figo
- Toni Kroos
- John Terry
- Yaya Touré
- Carles Puyol
- Kevin De Bruyne
- Xabi Alonso
- Pavel Nedved
- Petr Cech
- Antoine Griezmann
- Radamel Falcao
- Michael Ballack
- Virgil Van Dijk
- Ángel Di Maria
- Paul Scholes
- Roberto Carlos
- Eden Hazard
- David Villa
- Nemanja Vidic
- Paolo Maldini
- Ruud van Nistelrooy
- David Beckham
- Marcelo
- Harry Kane
- Cafu
- Bastian Schweinsteiger
- Raúl
- Fabio Cannavaro
- Cesc Fábregas
- Wesley Sneijder
- Alessandro Nesta
- David Silva
- Jan Oblak
- N’Golo Kanté
- Ivan Rakitić
- Edinson Cavani
- Alexis Sánchez
- Ryan Giggs
- Raheem Sterling
- Raphael Varane
- Henrik Larsson
- Fernando Torres
- Juan Román Riquelme
- Thiago Silva
- Thibaut Courtois
- Hernán Crespo
- Arturo Vidal
- Carlos Tévez
- Edwin Van der Sar
- Mesut Özil
- Javier Zanetti
- Deco
- David De Gea
- Luca Toni
- Rivaldo
- Miroslav Klose
- Trent Alexander-Arnold
Los mejores del Siglo XXI (Four Four Two)