¿Lionel Messi o Cristiano Ronaldo? Four Four Two toma la decisión definitiva sobre el mejor jugador del siglo XXI

La famosa revista eligió a los 100 mejores futbolistas del Siglo XXI y ya se sabe quién es el mejor de todos los tiempos.

Por Ramiro Canessa

Lionel Andrés Messi y Cristiano Ronaldo marcaron un antes y un después en la historia del futbol gracias a todo lo que lograron a lo largo de su carrera en los últimos años. El debate sobre cuál de los dos es mejor sigue vigente y seguirá abierto, ya que todos tienen opiniones distintas con fundamentos.

El astro argentino y el portugués consiguieron cosas únicas que los colocan entre los mejores de la historia. Actualmente se encuentran en la etapa final de su carrera, priorizando el bienestar de sus familias. Messi juega en el Inter Miami de la MLS y Cristiano Ronaldo en Al-Nassr de Arabia Saudita, donde siguen siendo determinantes en sus equipos.

Mientras tanto, la reconocida revista Four Four Two elaboró una lista con los 100 mejores futbolistas que se destacaron a lo largo del Siglo XXI, poniendo fin al debate sobre quién es el más grande de todos, que también es considerado el mejor de la historia.

Para la revista, Messi es el jugador más determinante de la última década, mientras que Cristiano ocupa el segundo lugar. Mientras tanto, los futbolistas que completan el TOP 5 son otros tres gigantes: Andrés Iniesta, Xavi Hernández y Ronaldinho.

Los 100 mejores futbolistas del siglo XXI según Four Four Two:

  1. Lionel Messi
  2. Cristiano Ronaldo
  3. Andrés Iniesta
  4. Xavi
  5. Ronaldinho
  6. Zinedine Zidane
  7. Thierry Henry
  8. Manuel Neuer
  9. Kaka
  10. Luis Suárez
  11. Karim Benzema
  12. Dani Alves
  13. Zlatan Ibrahimovic
  14. Luka Modric
  15. Samuel Eto’o
  16. Wayne Rooney
  17. Ronaldo Nazario
  18. Philipp Lahm
  19. Sergio Ramos
  20. Thomas Muller
  21. Steven Gerrard
  22. Arjen Robben
  23. Ashley Cole
  24. Gerard Piqué
  25. Neymar
  26. Sergio Agüero
  27. Iker Casillas
  28. Robert Lewandowski
  29. Gareth Bale
  30. Sergio Busquets
  31. Andriy Shevchenko
  32. Rio Ferdinand
  33. Kylian Mbappé
  34. Andrea Pirlo
  35. Claude Makelele
  36. Gianluigi Buffon
  37. Frank Lampard
  38. Patrick Vieira
  39. Francesco Totti
  40. Franck Ribery
  41. Didier Drogba
  42. Mohamed Salah
  43. Vincent Kompany
  44. Luis Figo
  45. Toni Kroos
  46. John Terry
  47. Yaya Touré
  48. Carles Puyol
  49. Kevin De Bruyne
  50. Xabi Alonso
  51. Pavel Nedved
  52. Petr Cech
  53. Antoine Griezmann
  54. Radamel Falcao
  55. Michael Ballack
  56. Virgil Van Dijk
  57. Ángel Di Maria
  58. Paul Scholes
  59. Roberto Carlos
  60. Eden Hazard
  61. David Villa
  62. Nemanja Vidic
  63. Paolo Maldini
  64. Ruud van Nistelrooy
  65. David Beckham
  66. Marcelo
  67. Harry Kane
  68. Cafu
  69. Bastian Schweinsteiger
  70. Raúl
  71. Fabio Cannavaro
  72. Cesc Fábregas
  73. Wesley Sneijder
  74. Alessandro Nesta
  75. David Silva
  76. Jan Oblak
  77. N’Golo Kanté
  78. Ivan Rakitić
  79. Edinson Cavani
  80. Alexis Sánchez
  81. Ryan Giggs
  82. Raheem Sterling
  83. Raphael Varane
  84. Henrik Larsson
  85. Fernando Torres
  86. Juan Román Riquelme
  87. Thiago Silva
  88. Thibaut Courtois
  89. Hernán Crespo
  90. Arturo Vidal
  91. Carlos Tévez
  92. Edwin Van der Sar
  93. Mesut Özil
  94. Javier Zanetti
  95. Deco
  96. David De Gea
  97. Luca Toni
  98. Rivaldo
  99. Miroslav Klose
  100. Trent Alexander-Arnold
