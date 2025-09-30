Ni Messi lo podía creer: La jugada ‘imposible’ de Inter Miami que le da la vuelta al mundo

Cuando no es tu noche, no es tu noche… Inter Miami saltó a la cancha del estadio Chase en búsqueda de sumar tres puntos contra Chicago Fire que lo acercara a ganar el primer título de la temporada (Supporters Shield), pero la pasaron tan mal que se dio una jugada ‘imposible’ que le dio la vuelta al mundo. ¡Ni Lionel Messi lo podía creer!

Chicago Fire empezó encendido y se puso arriba en el marcador 2-0 tras 31 minutos de juego. Claro, estaba en juego clasificar a los Playoffs después de 8 años sin hacerlo y salieron a arrollar. Inter Miami se metió en partido con un gol de Tomás Avilés, pero la angustia estaba a punto de llegar para Leo Messi y compañía.

Llegó el tercer gol de Chicago Fire y con el marcador 1-3 se iba a dar la jugada que casi nadie podía creer y que se dio en tan solo 4 segundos. “Cuando Messi tiene una así y la falla claramente es el reflejo que no es la noche”, dijo el comentarista Tony Cherchi para describir a la perfección lo que pasó.

Messi la empezó: La jugada de Inter Miami que le da la vuelta al mundo

La reacción de Messi a la jugada ‘imposible’ de Inter Miami. (Foto: X / @M10GOAT)

Lionel Messi entró al área y quedó solo sobre el punto penal conduciendo el balón. Casi siempre es gol cuando esto pasa, pero el ’10’ argentino estrelló la pelota en el palo, y eso no fue lo más imposible de creer. Tan solo cuatro segundos pasaron y Tadeo Allende volvió a estrellar el balón en el travesaño en la jugada desafortunada de Inter Miami que le dio la vuelta al mundo. ¡Video!

El título que Lionel Messi está a punto de perder con Inter Miami

Luego de la derrota 3-5 contra Chicago Fire del 30 de septiembre de 2025, a Inter Miami y a Leo Messi le quedan tres partidos para recortar una diferencia de siete puntos con Philadelphia Union si quiere ganar el Supporters’ Shield: “El trofeo anual que se entrega al equipo con la mayor cantidad de puntos en la temporada regular de la MLS“.

