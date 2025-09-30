Es tendencia:
logotipo del encabezado
MLS

Ni Messi lo podía creer: La jugada ‘imposible’ de Inter Miami que le da la vuelta al mundo

En pleno partido vs. Chicago Fire, a Inter Miami le pasó una jugada 'imposible' que le dio la vuelta al mundo. ¡Ni Messi lo podía creer!

Por Julio Montenegro

Messi y la jugada imposible de creer en Inter Miami vs Chicago Fire.
© X / y Getty ImagesMessi y la jugada imposible de creer en Inter Miami vs Chicago Fire.

Cuando no es tu noche, no es tu noche… Inter Miami saltó a la cancha del estadio Chase en búsqueda de sumar tres puntos contra Chicago Fire que lo acercara a ganar el primer título de la temporada (Supporters Shield), pero la pasaron tan mal que se dio una jugada ‘imposible’ que le dio la vuelta al mundo. ¡Ni Lionel Messi lo podía creer!

Publicidad

Chicago Fire empezó encendido y se puso arriba en el marcador 2-0 tras 31 minutos de juego. Claro, estaba en juego clasificar a los Playoffs después de 8 años sin hacerlo y salieron a arrollar. Inter Miami se metió en partido con un gol de Tomás Avilés, pero la angustia estaba a punto de llegar para Leo Messi y compañía.

Llegó el tercer gol de Chicago Fire y con el marcador 1-3 se iba a dar la jugada que casi nadie podía creer y que se dio en tan solo 4 segundos. “Cuando Messi tiene una así y la falla claramente es el reflejo que no es la noche”, dijo el comentarista Tony Cherchi para describir a la perfección lo que pasó.

Messi la empezó: La jugada de Inter Miami que le da la vuelta al mundo

La reacción de Messi a la jugada ‘imposible’ de Inter Miami. (Foto: X / @M10GOAT)

La reacción de Messi a la jugada ‘imposible’ de Inter Miami. (Foto: X / @M10GOAT)

Publicidad

Lionel Messi entró al área y quedó solo sobre el punto penal conduciendo el balón. Casi siempre es gol cuando esto pasa, pero el ’10’ argentino estrelló la pelota en el palo, y eso no fue lo más imposible de creer. Tan solo cuatro segundos pasaron y Tadeo Allende volvió a estrellar el balón en el travesaño en la jugada desafortunada de Inter Miami que le dio la vuelta al mundo. ¡Video!

Tweet placeholder
El increíble récord de Carlos Vela en la MLS que Lionel Messi igualó tras su doblete con Inter Miami

ver también

El increíble récord de Carlos Vela en la MLS que Lionel Messi igualó tras su doblete con Inter Miami

El título que Lionel Messi está a punto de perder con Inter Miami

Luego de la derrota 3-5 contra Chicago Fire del 30 de septiembre de 2025, a Inter Miami y a Leo Messi le quedan tres partidos para recortar una diferencia de siete puntos con Philadelphia Union si quiere ganar el Supporters’ Shield: “El trofeo anual que se entrega al equipo con la mayor cantidad de puntos en la temporada regular de la MLS.

Publicidad

Encuesta

¿En cuántos segundos pasó la jugada imposible de Inter Miami?

YA VOTARON 0 PERSONAS

julio montenegro
Julio Montenegro
Lee también
¡Imperdible reacción! Las cinco caras de Messi en la caída de Inter ante Chicago
MLS

¡Imperdible reacción! Las cinco caras de Messi en la caída de Inter ante Chicago

La grave lesión del jugador que advirtió a Lionel Messi
NFL

La grave lesión del jugador que advirtió a Lionel Messi

¿Juega Messi? Las alineaciones de Inter Miami vs. Chicago Fire por la MLS 2025
MLS

¿Juega Messi? Las alineaciones de Inter Miami vs. Chicago Fire por la MLS 2025

¿Va por TV abierta? Qué canal transmite Toluca vs. LA Galaxy por el Campeones Cup 2025
Concacaf

¿Va por TV abierta? Qué canal transmite Toluca vs. LA Galaxy por el Campeones Cup 2025

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo