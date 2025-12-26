En el futbol actual, cada vez más físico y veloz, sigue habiendo un perfil de jugador que marca la diferencia desde la inteligencia y la creatividad. No siempre son los máximos goleadores ni los que más titulares se llevan, pero sí los que hacen funcionar a sus equipos. En ese contexto, la IFFHS publicó su ranking con los mejores playmakers del mundo en 2025.

El término playmaker se utiliza para describir al futbolista que organiza el juego ofensivo. Es el que pide la pelota, decide cuándo acelerar o pausar el partido y conecta a sus compañeros con el gol. Su influencia no siempre se mide en estadísticas simples, sino en cómo condiciona el desarrollo de los encuentros.

A lo largo del último año, varios jugadores se destacaron por asumir ese rol con naturalidad en las ligas más importantes del planeta. Desde jóvenes que ya son figuras consolidadas hasta referentes históricos que siguen marcando el ritmo en sus equipos.

La presencia de nombres como Lionel Messi, Kevin De Bruyne o Bruno Fernandes confirma que la experiencia sigue siendo un factor clave en esta posición. Sin embargo, también aparecen futbolistas jóvenes como Pedri o Lamine Yamal, que con pocos años ya se convirtieron en el eje creativo de sus equipos.

Otro punto que resalta el ranking es la diversidad de estilos. Hay playmakers que se destacan por su visión y pase corto, otros por su capacidad de conducción y llegada al área, y algunos que combinan liderazgo, gol y creación. Todos, con características distintas, cumplen la misma función: hacer jugar mejor al resto.

Los 10 mejores ‘Playmaker’ del MUNDO en 2025

Vitinha Pedri Lamine Yamal Lionel Messi Cole Palmer Jude Bellingham Kevin De Bruyne Martin Ødegaard Bruno Fernandes Florian Wirtz

