Se supo cómo está la pelea por el premio de France Football y el argentino aparece en la lucha.

Como después de cada temporada, el Balón de Oro 2026 se entregará este año en la que será la edición número 70 del galardón individual más prestigioso del planeta futbol. Con cambio de sede por este especial aniversario y nuevos contendientes en la carrera por el premio de France Football, se avecina una definición que deja expectantes a todos.

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En esta ocasión, a diferencia de las últimas ceremonias, habrá otro factor a contar en la votación: la Copa del Mundo. Esta vez, a aquellos jugadores que aspiran a quedarse con el trofeo no les alcanzará solamente con lo hecho durante la temporada de clubes. Su performance en el actual Mundial 2026 incidirá en forma directa en la lucha por la estatuilla.

Mientras continúa desarrollándose el torneo de selecciones con varios de los aspirantes aún en competencia, salieron a la luz los parciales favoritos a ganar el Balón de Oro 2026. GOAL, tal como acostumbra hacer con regularidad, actualizó el ranking de futbolistas que a día de hoy están más cerca de adueñarse del premio a “mejor jugador de la temporada”.

La gran novedad del listado que se reveló por estas horas ha sido la presencia de Lionel Messi, quien vale recordar no fue ni siquiera nominado en las últimas dos ediciones del trofeo. Según el informe en cuestión, aunque no es el principal favorito, el argentino figura arriba entre los candidatos: aparece en el 5° lugar en la disputa actual por el galardón mundial.

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¿Puede ilusionarse Messi con un noveno Balón de Oro?

¿Quién es hoy el máximo favorito a ganar el Mundial 2026?

De acuerdo al estudio realizado y difundido por GOAL, Harry Kane lidera la carrera por ser el “mejor jugador del año”, y para colmo, sigue vivo con su país en el Mundial 2026. El centrodelantero lleva ¡81 participaciones en goles! en lo que va de la temporada, con 73 tantos y 8 asistencias, además de tres títulos ganados con Bayern Múnich. Para ratificarse como candidato, buscará ganar la Copa con Inglaterra.

Los 10 favoritos a ganar el Balón de Oro 2026 en este momento:

Este es, al día de la fecha, el “Top Ten” de candidatos a adueñarse del premio que entregará France Football a fin de esta temporada:

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Harry Kane | Bayern Múnich. Michael Olise | Bayern Múnich. Kylian Mbappé | Real Madrid. Ousmane Dembelé | PSG. Lionel Messi | Inter Miami. Erling Haaland | Manchester City. Lamine Yamal | FC Barcelona. Khvicha Kvaratskhelia | PSG. Declan Rice | Arsenal. Luis Díaz | Bayern Múnich.

De los mencionados, Kane y Rice (Inglaterra), Olise, Mbappé y Dembelé (Francia), Messi (Argentina), Haaland (Noruega) y Yamal (España) siguen activos en el Mundial 2026 para sumar fichas.