¿Qué pasa si Messi e Inter Miami ganan, empatan o pierden contra FC Cincinnati en la semifinal de la MLS?

La fecha FIFA de noviembre llegó a su fin y regresa la actividad de los Playoffs de la MLS 2025. Inter Miami y Lionel Messi entran en escena en una de las semifinales y ya se reveló qué pasa si ganan, pierden o empatan contra FC Cincinnati.

Publicidad

Publicidad

El reglamento de la MLS determinó darle la ventaja a FC Cincinnati de jugar como local la semifinal contra Leo Messi e Inter Miami en el estadio TQL. Un factor que puede ser clave por el formato que maneja la liga de Estados Unidos para las semifinales de los Playoffs.

Si Messi e Inter Miami le ganan a FC Cincinnati en condición de visitante, clasificarán a la final de la Conferencia Este, ya que las semifinales de los MLS Playoffs 2025 se juegan en formato de partido único. Esto quiere decir que si pierden, quedarán eliminados.

Esto pasa si Inter Miami y Messi empatan vs. FC Cincinnati en la semifinal de la MLS

Messi y Evander se enfrentarán en los Playoffs de la MLS. (Foto: Getty Images)

Publicidad

Publicidad

Si el partido entre Inter Miami y FC Cincinnati del próximo domingo 23 de noviembre a las 17:00 ET (19:00 ARG) termina empatado en el tiempo reglamentario, se jugarán dos prórrogas de 15 minutos. En el caso de que persista el empate, se definirá este duelo de semifinal desde la tanda de penaltis.

ver también Lionel Messi volvió a convertir con la Selección Argentina y así quedó la carrera por los 1000 goles con Cristiano Ronaldo

La advertencia que le hizo el capitán de FC Cincinnati a Messi e Inter Miami

“Llegamos a este partido con mucho espíritu, mucha garra y mucha confianza. Sin duda, esta temporada tenemos una misión, y no me cansaré de repetirlo. Tenemos grandes jugadores; la unidad del grupo es muy fuerte, así que creo que cuando estamos en nuestro mejor momento, no perdemos”, fue la advertencia que Miles Robinson, capitán de FC Cincinnati, le hizo a Lionel Messi y todo Inter Miami.

Encuesta¿Qué pasa si Inter Miami y FC Cincinnati empatan en el tiempo reglamentario de la semifinal? ¿Qué pasa si Inter Miami y FC Cincinnati empatan en el tiempo reglamentario de la semifinal? YA VOTARON 0 PERSONAS

Publicidad

Publicidad

En síntesis