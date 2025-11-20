¿Qué pasa si Messi e Inter Miami ganan, empatan o pierden contra FC Cincinnati en la semifinal de la MLS?

La fecha FIFA de noviembre llegó a su fin y regresa la actividad de los Playoffs de la MLS 2025. Inter Miami y Lionel Messi entran en escena en una de las semifinales y ya se reveló qué pasa si ganan, pierden o empatan contra FC Cincinnati.
El reglamento de la MLS determinó darle la ventaja a FC Cincinnati de jugar como local la semifinal contra Leo Messi e Inter Miami en el estadio TQL. Un factor que puede ser clave por el formato que maneja la liga de Estados Unidos para las semifinales de los Playoffs.
Si Messi e Inter Miami le ganan a FC Cincinnati en condición de visitante, clasificarán a la final de la Conferencia Este, ya que las semifinales de los MLS Playoffs 2025 se juegan en formato de partido único. Esto quiere decir que si pierden, quedarán eliminados.
Esto pasa si Inter Miami y Messi empatan vs. FC Cincinnati en la semifinal de la MLS
Messi y Evander se enfrentarán en los Playoffs de la MLS. (Foto: Getty Images)
Si el partido entre Inter Miami y FC Cincinnati del próximo domingo 23 de noviembre a las 17:00 ET (19:00 ARG) termina empatado en el tiempo reglamentario, se jugarán dos prórrogas de 15 minutos. En el caso de que persista el empate, se definirá este duelo de semifinal desde la tanda de penaltis.
La advertencia que le hizo el capitán de FC Cincinnati a Messi e Inter Miami
“Llegamos a este partido con mucho espíritu, mucha garra y mucha confianza. Sin duda, esta temporada tenemos una misión, y no me cansaré de repetirlo. Tenemos grandes jugadores; la unidad del grupo es muy fuerte, así que creo que cuando estamos en nuestro mejor momento, no perdemos”, fue la advertencia que Miles Robinson, capitán de FC Cincinnati, le hizo a Lionel Messi y todo Inter Miami.
En síntesis
- Lionel Messi e Inter Miami enfrentarán a FC Cincinnati en la semifinal de los Playoffs de la MLS 2025.
- La semifinal de los Playoffs de la MLS se juega en formato de partido único; una derrota implica la eliminación directa.
- Si Inter Miami y FC Cincinnati empatan el 23 de noviembre, habrá dos prórrogas y posible tanda de penaltis.