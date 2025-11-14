Es tendencia:
logotipo del encabezado
Futbol Internacional

Lionel Messi volvió a convertir con la Selección Argentina y así quedó la carrera por los 1000 goles con Cristiano Ronaldo

El astro argentino marcó con la Albiceleste y reavivó la carrera con la estrella portuguesa por llegar a los 1000 goles.

Por Agustín Zabaleta

Sigue a Bolavip en Google!
Lionel Messi marcó con la Selección Argentina y reavivó la carrera con Cristiano Ronaldo por llegar a los 1000 goles
© Getty ImagesLionel Messi marcó con la Selección Argentina y reavivó la carrera con Cristiano Ronaldo por llegar a los 1000 goles

En el marco de una nueva jornada de la Fecha FIFA, la Selección Argentina venció 2-0 a Angola en condición de visitante, en lo que es su único partido en este parón de selecciones. La estrella Lionel Messi apareció para establecer el 20 final y cerrar la victoria.

Publicidad

Con este gol, el futbolista argentino de 38 años alcanzó la impresionante cifra de 895 goles en 1134 compromisos y quedó a apenas 105 celebraciones de registrar los 1.000 en su carrera. Además, sigue en la pugna por alcanzar al portugués Cristiano Ronaldo.

El luso quedó trunco en su chance de estirar la diferencia y quedar cada vez más cerca del objetivo. Por las Eliminatorias UEFA la estrella de la Selección Portuguesa no pudo marcar y fue expulsado. El jugador lleva 953 goles en 1296 encuentros.

Tweet placeholder
Publicidad

Solo el tiempo determinará si esos 105 goles que le faltan podrá marcarlos de ahora en más hasta el final de su carrera. Eso sí, CR7 se mantiene vigente y también corre con las mismas posibilidades. No se baja de la lucha por ser el máximo goleador de todos los tiempos.

Dentro del Top 10 de los máximos goleadores, apenas quien aparece aún en actividad es el polaco Robert Lewandowski. El actual jugador del Barcelona de España lleva acumulado 704 anotaciones, pero aún muy lejos de las dos estrellas que lideran la lista.

Máximos goleadores en la historia del futbol

Joan Laporta rompió el silencio y habló sobre la posible vuelta de Lionel Messi: “No es realista”

ver también

Joan Laporta rompió el silencio y habló sobre la posible vuelta de Lionel Messi: “No es realista”

  • 953 – Cristiano Ronaldo (Portugal)
  • 895 – Lionel Messi (Argentina)
  • 805 – Josef Bican (Austria)
  • 757 – Pelé (Brasil)
  • 745 – Romario (Brasil)
  • 735 – Gerd Müller (Alemania)
  • 704 – Ferenc Puskas (Hungría)
  • 704 – Robert Lewandowski (Polonia)
  • 647 – Jimmy Jones (Irlanda del Norte)
  • 645 – Abe Lenstra (Países Bajos)
Publicidad

En síntesis

  • Lionel Messi anotó un gol en la victoria 2-0 de Argentina sobre Angola en la Fecha FIFA.
  • Cristiano Ronaldo lidera la lista histórica con 953 goles en 1296 partidos, superando a Lionel Messi (895 en 1134).
  • Messi, con 895 goles, está a 105 anotaciones de alcanzar los 1000 goles en su carrera.
agustín zabaleta
Agustín Zabaleta
Lee también
¿Juega Messi? Las alineaciones de Angola vs. Argentina
Futbol Internacional

¿Juega Messi? Las alineaciones de Angola vs. Argentina

Laporta rompió el silencio y habló sobre la posible vuelta de Lionel Messi
Futbol Internacional

Laporta rompió el silencio y habló sobre la posible vuelta de Lionel Messi

Dueño de Grupo Pachuca despide a James con comparación con Messi y CR7: "Es histórico"
Liga MX

Dueño de Grupo Pachuca despide a James con comparación con Messi y CR7: "Es histórico"

¿Vuelve a la Liga MX? Se reveló la verdad sobre Julián Quiñones
Liga MX

¿Vuelve a la Liga MX? Se reveló la verdad sobre Julián Quiñones

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo