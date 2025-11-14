En el marco de una nueva jornada de la Fecha FIFA, la Selección Argentina venció 2-0 a Angola en condición de visitante, en lo que es su único partido en este parón de selecciones. La estrella Lionel Messi apareció para establecer el 20 final y cerrar la victoria.

Publicidad

Publicidad

Con este gol, el futbolista argentino de 38 años alcanzó la impresionante cifra de 895 goles en 1134 compromisos y quedó a apenas 105 celebraciones de registrar los 1.000 en su carrera. Además, sigue en la pugna por alcanzar al portugués Cristiano Ronaldo.

El luso quedó trunco en su chance de estirar la diferencia y quedar cada vez más cerca del objetivo. Por las Eliminatorias UEFA la estrella de la Selección Portuguesa no pudo marcar y fue expulsado. El jugador lleva 953 goles en 1296 encuentros.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

Solo el tiempo determinará si esos 105 goles que le faltan podrá marcarlos de ahora en más hasta el final de su carrera. Eso sí, CR7 se mantiene vigente y también corre con las mismas posibilidades. No se baja de la lucha por ser el máximo goleador de todos los tiempos.

Dentro del Top 10 de los máximos goleadores, apenas quien aparece aún en actividad es el polaco Robert Lewandowski. El actual jugador del Barcelona de España lleva acumulado 704 anotaciones, pero aún muy lejos de las dos estrellas que lideran la lista.

Máximos goleadores en la historia del futbol

ver también Joan Laporta rompió el silencio y habló sobre la posible vuelta de Lionel Messi: “No es realista”

953 – Cristiano Ronaldo (Portugal)

895 – Lionel Messi (Argentina)

805 – Josef Bican (Austria)

757 – Pelé (Brasil)

745 – Romario (Brasil)

735 – Gerd Müller (Alemania)

704 – Ferenc Puskas (Hungría)

704 – Robert Lewandowski (Polonia)

647 – Jimmy Jones (Irlanda del Norte)

645 – Abe Lenstra (Países Bajos)

Publicidad

Publicidad

En síntesis