¿Qué resultado necesita el Inter Miami de Lionel Messi para llegar a la final de la Conferencia Este de la MLS?

Desde las 16 hs, Inter Miami visita a FC Cincinnati en un partido único que definirá quién se queda con un lugar en la final de la Conferencia Este de la MLS. El equipo de Lionel Messi está obligado a ganar para seguir en carrera, aunque cuenta con varias vías para hacerlo: si empatan en los 90 minutos habrá tiempo suplementario y, si la igualdad continúa, todo se resolverá desde el punto penal. El vencedor se medirá con el ganador de la llave entre New York City y Philadelphia Union.

En la otra conferencia, la situación ya está bastante encaminada. En el Oeste, Los Vancouver Whitecaps aseguró su lugar en la final tras superar por penales a Los Ángeles FC, mientras que el martes se definirá la otra semifinal entre San Diego FC y Minnesota United.

En cuanto a Inter Miami, el escenario es claro: necesita ganar, no importa cómo ni cuándo. Puede hacerlo en el tiempo regular, en la prórroga o desde los doce pasos. Cualquier triunfo lo deposita en la final de su conferencia y le abre la oportunidad a Lionel Messi de ganar otro trofeo más en su carrera.

Cómo sigue el camino hacia el título en la MLS

Una vez en la final del Este, si Inter Miami gana ese partido será campeón de la Conferencia Este, un título oficial dentro de la liga. Sin embargo, ese no es el trofeo máximo: todavía quedará una instancia más.

Los dos campeones de conferencia, Este y Oeste, se enfrentan posteriormente en un único partido por la MLS Cup, el título más importante del futbol estadounidense. El ganador de ese último encuentro se convierte en el campeón absoluto de la temporada.

Por lo tanto, Inter Miami debe superar a Cincinnati para meterse en la final de su conferencia, luego intentar coronarse campeón del Este, y después tendrá la oportunidad de competir por la MLS Cup, el gran objetivo que enfrenta a los mejores de cada lado del país.

