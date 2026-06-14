¿A qué hora es la pelea de Alex Pereira vs. Ciryl Gane HOY en UFC Casa Blanca?

Conoce el momento en el que se espera que el brasileño y el francés aparezcan en escena.

Este domingo 14 de junio se medirán Alex Poatan Pereira y Ciryl Gane en la pelea coestelar de la velada especial de UFC en la Casa Blanca. A continuación te contamos todos los detalles que tienes que saber para disfrutar de uno de los combates más electrizantes y esperados del fin de semana.

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Como ya se hizo costumbre en este 2026, las transmisiones oficiales de UFC pasaron a manos de Paramount+, un hecho que trajo consigo modificaciones en los horarios de las respectivas carteleras. En ese sentido, los aficionados de la región aún se adaptan a esta nueva era de transmisiones en streaming.

Horario para la pelea de Alex Pereira vs. Ciryl Gane

En relación a la esperada contienda de Pereira y Gane, se calcula que el combate llegue cerca de las 21:00 horas del Centro de México, 22:00 horas en Bogotá y 00:00 horas de Buenos Aires. De todas maneras, el inicio exacto queda sujeto al desarrollo previo del resto de los pleitos de la cartelera.

La pelea de Pereira y Gane servirá para coronar a un monarca transitorio en la división más pesada de la compañía. El brasileño y el francés se disputan el título interino del peso pesado debido a que el campeón absoluto, Tom Aspinall, arrastra una dura lesión en uno de sus ojos que lo mantiene fuera de actividad, por lo que ambos saben que es una oportunidad de oro que no pueden dejar pasar.

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En síntesis