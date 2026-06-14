Ilia Topuria vs. Justin Gaethje: cartelera completa, horarios de la velada y cómo ver EN VIVO UFC Casa Blanca

Está todo listo para una de las peleas más esperadas por los fanáticos y a continuación te contamos todo lo que tienes que saber.

Este domingo 14 de junio es el día elegido para que se lleve a cabo, en Washington, uno de los eventos más esperados del año de UFC en la Casa Blanca. La edición en homenaje a los 250 años de la independencia estadounidense que organizó la mejor compañía del mundo tendrá dos peleas titulares que prometen ser la cereza del postre de una cartelera repleta de figuras y contiendas de primer nivel.

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Ilia Topuria y Justin Gaethje serán los últimos en salir al octágono como los protagonistas más importantes del día. El campeón ligero tiene en su poder el cinturón de la división de las 155 libras, por lo que busca reafirmar su dominio en una categoría que tiene al retador como monarca interino. En el otro rincón estará el estadounidense que busca consolidar su estatus de leyenda en una pelea sumamente difícil.

De esta manera, la mesa está servida para un evento que tiene horario de inicio previsto para las 18:00hs del Centro de México. Toda la acción del día podrá ser seguida mediante Paramount+.

Cartelera completa de la pelea de Ilia Topuria vs. Justin Gaethje

Steve Garcia vs. Diego Lopes | Peso pluma

– Horario: 18:00hs del Centro de México aproximadamente

– Transmisión: Paramount+

| Peso pluma – Horario: 18:00hs del Centro de México aproximadamente – Transmisión: Paramount+ Kyle Daukaus vs. Bo Nickal | Peso medio

– Horario: a continuación de Steve Garcia vs. Diego Lopes

– Transmisión: Paramount+

| Peso medio – Horario: a continuación de Steve Garcia vs. Diego Lopes – Transmisión: Paramount+ Michael Chandler vs. Mauricio Ruffy | Peso ligero

– Horario: a continuación de Kyle Daukaus vs. Bo Nickal

– Transmisión: Paramount+

| Peso ligero – Horario: a continuación de Kyle Daukaus vs. Bo Nickal – Transmisión: Paramount+ Derrick Lewis vs. Josh Hokit | Peso pesado

– Horario: a continuación de Michael Chandler vs. Mauricio Ruffy

– Transmisión: Paramount+

| Peso pesado – Horario: a continuación de Michael Chandler vs. Mauricio Ruffy – Transmisión: Paramount+ Aiemann Zahabi vs. Sean O’Malley | Peso gallo

– Horario: a continuación de Derrick Lewis vs. Josh Hokit

– Transmisión: Paramount+

| Peso gallo – Horario: a continuación de Derrick Lewis vs. Josh Hokit – Transmisión: Paramount+ Ciryl Gane vs. Alex Pereira | Peso pesado

– Horario: a continuación de Aiemann Zahabi vs. Sean O’Malley

– Transmisión: Paramount+

| Peso pesado – Horario: a continuación de Aiemann Zahabi vs. Sean O’Malley – Transmisión: Paramount+ Justin Gaethje vs. Ilia Topuria | Peso ligero

– Horario: a continuación de Ciryl Gane vs. Alex Pereira

– Transmisión: Paramount+

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¿A qué hora empieza la cartelera de Ilia Topuria vs. Justin Gaethje?

Está previsto que la cartelera tenga inicio a partir de las 18:00hs del Centro de México y que la pelea estelar llegue para alrededor de las 22:00hs.

Horarios de inicio de la cartelera de Ilia Topuria vs. Justin Gaethje según país

México: 18:00hs

Colombia – Perú: 17:00hs

Chile – Estados Unidos: 20:00hs

Argentina: 21:00hs

España: 02:00hs

¿Dónde ver la cartelera de Ilia Topuria vs. Justin Gaethje?

Toda la acción podrá ser seguida mediante Paramount+ desde cualquier parte del mundo.

En síntesis

El evento UFC White House se celebra este domingo 14 de junio en Washington.

se celebra este domingo 14 de junio en Washington. Ilia Topuria y Justin Gaethje protagonizan la pelea estelar por el título de peso ligero.

y Justin Gaethje protagonizan la pelea estelar por el título de peso ligero. La transmisión del evento iniciará a las 18:00hs del Centro de México por Paramount+.