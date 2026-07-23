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Tigres UANL

Las tres opciones que baraja Tigres para la delantera tras la salida de André-Pierre Gignac

A la espera de recibir el dinero por la venta de Ángel Correa, los Felinos ya tienen opciones en carpeta.

Tigres trabaja en el reemplazo de Gignac
© Getty ImagesTigres trabaja en el reemplazo de Gignac

Tigres trabaja en la renovación del ataque tras las salidas de André-Pierre Gignac y Ángel Correa. Luego de un semestre para el olvido y sin títulos, el conjunto Universitario busca hacer un buen mercado de pases para cubrir dos bajas sensibles.

El contrato de Gignac llegó a su fin el 30 de junio y no fue renovado, mientras que Correa se marchó a River Plate por una cifra de 15 millones de dólares, monto que le permitirá a Tigres reforzarse con nombres de jerarquía en la delantera.

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Las tres opciones de Tigres para el ataque

Petar Musa

  • Edad: 28 años
  • Estatura: 1.90m
  • Nacionalidad: Croacia
  • Equipos: FC Dallas
  • Valor: 12 millones de euros (Transfermarkt)
  • Datos relevantes: le marcó a Inglaterra en el Mundial 2026 y fue uno de los máximos goleadores de la MLS en la última temporada
Petar Musa celebra su gol ante Inglaterra en el Mundial (Getty Images)

Petar Musa celebra su gol ante Inglaterra en el Mundial (Getty Images)

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John Kennedy

  • Edad: 24 años
  • Estatura: 1.73m
  • Nacionalidad: Brasil
  • Equipos: Fluminense
  • Valor: 9 millones de euros (Transfermarkt)
  • Datos relevantes: fue campeón de la Copa Libertadores con Fluminense y ya jugó en la Liga MX (Pachuca)
John Kennedy atraviesa su segunda etapa en Fluminense (Getty Images)

John Kennedy atraviesa su segunda etapa en Fluminense (Getty Images)

Dejan Joveljic

Edad: 26 años
Estatura: 1.83m
Nacionalidad: Serbia
Equipos: Kansas City
Valor: 6.5 millones de euros (Transfermarkt)
Datos relevantes: es el capitán de Kansas City y tiene experiencia en equipos importantes de Europa como Eintracht Frankfurt o Anderlecht

Dejan Joveljić, capitán del Kansas City de la MLS (Getty Images)

Dejan Joveljić, capitán del Kansas City de la MLS (Getty Images)

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En síntesis

  • Tigres busca reemplazar a Gignac y Correa, vendido por 15 millones de dólares.
  • Petar Musa, delantero del FC Dallas, es opción por 12 millones de euros.
  • John Kennedy y Dejan Joveljic completan las alternativas para reforzar el ataque.
Leandro Barraza
Leandro Barraza
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