Las tres opciones que baraja Tigres para la delantera tras la salida de André-Pierre Gignac

Tigres trabaja en la renovación del ataque tras las salidas de André-Pierre Gignac y Ángel Correa. Luego de un semestre para el olvido y sin títulos, el conjunto Universitario busca hacer un buen mercado de pases para cubrir dos bajas sensibles.
El contrato de Gignac llegó a su fin el 30 de junio y no fue renovado, mientras que Correa se marchó a River Plate por una cifra de 15 millones de dólares, monto que le permitirá a Tigres reforzarse con nombres de jerarquía en la delantera.
Las tres opciones de Tigres para el ataque
Petar Musa
- Edad: 28 años
- Estatura: 1.90m
- Nacionalidad: Croacia
- Equipos: FC Dallas
- Valor: 12 millones de euros (Transfermarkt)
- Datos relevantes: le marcó a Inglaterra en el Mundial 2026 y fue uno de los máximos goleadores de la MLS en la última temporada
Petar Musa celebra su gol ante Inglaterra en el Mundial (Getty Images)
A horas de enfrentar al América, el Atlante de Miguel Herrera contrató un defensa campeón en Argentina
John Kennedy
- Edad: 24 años
- Estatura: 1.73m
- Nacionalidad: Brasil
- Equipos: Fluminense
- Valor: 9 millones de euros (Transfermarkt)
- Datos relevantes: fue campeón de la Copa Libertadores con Fluminense y ya jugó en la Liga MX (Pachuca)
John Kennedy atraviesa su segunda etapa en Fluminense (Getty Images)
Dejan Joveljic
Edad: 26 años
Estatura: 1.83m
Nacionalidad: Serbia
Equipos: Kansas City
Valor: 6.5 millones de euros (Transfermarkt)
Datos relevantes: es el capitán de Kansas City y tiene experiencia en equipos importantes de Europa como Eintracht Frankfurt o Anderlecht
Dejan Joveljić, capitán del Kansas City de la MLS (Getty Images)
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En síntesis
- Tigres busca reemplazar a Gignac y Correa, vendido por 15 millones de dólares.
- Petar Musa, delantero del FC Dallas, es opción por 12 millones de euros.
- John Kennedy y Dejan Joveljic completan las alternativas para reforzar el ataque.