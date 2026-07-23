Las tres opciones que baraja Tigres para la delantera tras la salida de André-Pierre Gignac

A la espera de recibir el dinero por la venta de Ángel Correa, los Felinos ya tienen opciones en carpeta.

Tigres trabaja en la renovación del ataque tras las salidas de André-Pierre Gignac y Ángel Correa. Luego de un semestre para el olvido y sin títulos, el conjunto Universitario busca hacer un buen mercado de pases para cubrir dos bajas sensibles.

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El contrato de Gignac llegó a su fin el 30 de junio y no fue renovado, mientras que Correa se marchó a River Plate por una cifra de 15 millones de dólares, monto que le permitirá a Tigres reforzarse con nombres de jerarquía en la delantera.

Las tres opciones de Tigres para el ataque

Petar Musa

Edad : 28 años

: 28 años Estatura : 1.90m

: 1.90m Nacionalidad : Croacia

: Croacia Equipos : FC Dallas

: FC Dallas Valor : 12 millones de euros (Transfermarkt)

: 12 millones de euros (Transfermarkt) Datos relevantes: le marcó a Inglaterra en el Mundial 2026 y fue uno de los máximos goleadores de la MLS en la última temporada

Petar Musa celebra su gol ante Inglaterra en el Mundial (Getty Images)

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John Kennedy

Edad : 24 años

: 24 años Estatura : 1.73m

: 1.73m Nacionalidad : Brasil

: Brasil Equipos : Fluminense

: Fluminense Valor : 9 millones de euros (Transfermarkt)

: 9 millones de euros (Transfermarkt) Datos relevantes: fue campeón de la Copa Libertadores con Fluminense y ya jugó en la Liga MX (Pachuca)

John Kennedy atraviesa su segunda etapa en Fluminense (Getty Images)

Dejan Joveljic

Edad: 26 años

Estatura: 1.83m

Nacionalidad: Serbia

Equipos: Kansas City

Valor: 6.5 millones de euros (Transfermarkt)

Datos relevantes: es el capitán de Kansas City y tiene experiencia en equipos importantes de Europa como Eintracht Frankfurt o Anderlecht

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Dejan Joveljić, capitán del Kansas City de la MLS (Getty Images)

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En síntesis